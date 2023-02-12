Что произошло в Новосибирске в ночь на 12 февраля 2023 года: последние новости

Спасатели доставали из-под завалов на Линейной отдельные части тел. Фото: Никита МАНЬКО

На данный момент официально подтвержденное число погибших после взрыва в новосибирской пятиэтажке – 13 человек. Возможно, данные обновят после проведения экспертиз. Некоторые тела доставали из-под завалов без головы. В таких случаях установить личность можно только с помощью анализа ДНК.

Стало известно имя второго кандидата, который поборется за кресло мэра Бердска. После Александра Трушакина документы подал Роман Бурдин – замминистра региональной политики Новосибирской области.

В МЧС заявили о морозах до – 33 градусов и посоветовали одеваться теплее, быть аккуратнее на дорогах. При этом днем 12 февраля синоптики обещают потепление до – 7 градусов. Вот такие температурные качели ждут новосибирцев в воскресенье.

Почти освободили перекрытое на все выходные движение на площади Будагова. Осталось подождать до 12 часов дня. В районе площади и эстакады ведутся работы, связанные со строительством моста «Центральный».

Новосибирцам раскрыли места, где спрятаны камеры, которые реагируют на водителей с непристегнутым ремнем безопасности. Попасться можно на перекрестках Красного проспекта с улицами Крылова и Гоголя, а также на площади Калинина. КП-Новосибирск напоминает: пристёгивайтесь не из-за камер, а ради безопасности на дороге.

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