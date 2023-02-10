Как не повторить судьбу дома на Линейной: 6 советов, которые спасут вам жизнь

Взрыв на Линейной унес жизни 13 человек Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Трагедия, случившаяся в доме № 39 на улице Линейной в Новосибирске, заставляет переживать тех, кто живет в доме с газом. Напомним, 9 февраля в 7.39 в пятиэтажке произошел взрыв, погибли 13 человек. Сотрудники ФСБ задержали предполагаемых виновников ЧП. Перед трагедией в дом наведались некие газовщики. Меняли пожилым жильцам газовые трубки и счетчики, брали втридорога и к газовой компании, обслуживающей дом, не имели никакого отношения.

Сегодня суд отправил в СИЗО 45-летнюю Ирину Урбах и 24-летнего Евгения Кавуна. На суде же выяснилось: да, они представлялись сотрудниками газовой фирмы. Но официально Ирина - безработная, а Евгений - самозанятый таксист. Выходит, людей с улицы допустили до оборудования, от которого может зависеть жизнь.

Ирина Урбах и Евгений Кавун проведут в СИЗО 2 месяца. Фото: Мария НОВИКОВА

Но как вычислить, настоящий газовщик перед вами или нет? На этот вопрос КП-Новосибирск ответила советник генерального директора по связям с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Султанова.

1. О ПРОВЕРКАХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ УПРАВДОМ!

- Прежде всего специалист газораспределительной организации (ГРО) должен быть в одежде фирмы с бейджем и фирменным логотипом, иметь при себе служебное удостоверение с подписью и печатями. Однако некоторые мошенники научились это обходить: у них тоже есть своя форма и «корочки». Поэтому даже если какие-то документы вам показали, не спешите открывать дверь. Газовые проверки никогда не становятся сюрпризом для управляющей организации дома и его жильцов. УК всегда заключает со специализированной организацией договор, по которому проводится техническое обслуживание газового оборудования. Информация об этом указана в объявлении на подъездах, абонентов обязательно оповещают письмами. Если этого не было, то высока вероятность, что перед вами мошенники. В конце концов можно позвонить в управляющую компанию или старшей по дому и спросить, действительно ли к вам в квартиру пришли с проверкой настоящие газовщики.

2. УБЕДИТЕСЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

- Не поленитесь и позвоните по телефону, указанному в вашем договоре на техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. И только в том случае, если вам подтвердят, что данный сотрудник с такими-то именем и фамилией официально трудоустроен, его можно пустить в дом.

3. НЕ ПРИДУТ ДВАЖДЫ ЗА ГОД

- Есть еще и косвенные признаки, как вычислить мошенников. Техническое обслуживание газового оборудования проводится только раз в год. Если к вам приходят во второй раз - повод насторожиться. Под видом сотрудников ГРО мошенники могут поменять шланг - установить настоящий, предназначенный для подведения к газовой плите, но возьмут за это сумму в несколько раз выше рыночной. У сотрудников ГРО всегда есть с собой прейскурант, по которому вы можете ознакомиться с ценами, если решили заменить оборудование. Никакие другие шланги, кроме сертифицированных, использоваться не должны. К примеру, использование водопроводного шланга может привести к взрыву, как на улице Линейной. А если после визита «газовщиков» вы почувствовали запах газа, сразу звоните в службу по номеру 104.

Прежде, чем допустить газовщиков к работе, проверьте фирму. Фото: Мария ЛЕНЦ

«ТРЕБУЙТЕ ДОВЕРЕННОСТЬ»

Юристы же советуют проверить, кто перед вами, по трем пунктам.

- Первое: нужно понять, существует ли в принципе организация, от имени которой к вам пришли газовщики. Федеральная налоговая служба ведет единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Туда вносятся сведения абсолютно обо всех компаниях, которые работают в стране. Он находится в свободном доступе в интернете, воспользоваться им можно бесплатно. Достаточно ввести название компании или ИНН, и сервис выдаст, существует ли такая фирма. Если в базе такой фирмы нет или она официально прекратила работу, перед вами мошенники, - объясняет юрист Константин Зиновьев. - Еще один важный момент: в ЕГРЮЛ прописано, какие работы вправе осуществлять фирма. Если вам предлагают что-то помимо этих услуг - повод насторожиться.

Второй момент: компания, которая занимается газовыми работами, должна иметь сертификат, выданный Ростехнадзором. Если его нет, гоните таких мастеров в шею.

- И третье: требуйте от «газовщиков» удостоверение и доверенность от компании на осуществление работ с газовым оборудованием. Если они начинают мяться или, как в случае с домом на улице Линейной, заявляют, что работают в компании неофициально, ни в коем случае не подписывайте с ними договор. Потому что если что-то пойдет не так, деньги вы потом не вернете: официально эти люди, которые оказали вам услугу, не имеют к компании никакого отношения, - уточняет Константин Зиновьев.

Взрыв прогремел в 7.39 утра. Фото: Анна ПАШАГИНА

ВОПРОС - РЕБРОМ

«А мог ли газ копиться три дня?»

Во время ареста в суде Евгений Кавун, который называет себя слесарем, заявил, что работы в доме № 39 на улице Линейной они с напарницей проводили за три дня до трагедии. И, мол, если никакого запаха газа жильцы не чувствовали и не жаловались, то никакой их вины нет. Однако профессор, доктор технических наук Вадим Коробко с таким доводом не согласен.

- Утечка в газовом оборудовании даже при наличии нарушений (к примеру, неверно установленная прокладка в газовой трубке) может образоваться не сразу. Поэтому аргумент про три дня здесь в принципе неуместен, - считает Вадим Коробко.

- Но если утечка образовалась сразу, мог ли газ скапливаться все три дня?

- Да, концентрация газа зависит от того, насколько хорошая в помещении вентиляция, проветривалось ли оно. Эти факторы могли повлиять на то, что концентрация газа стала критичной не сразу. Обнаружить же утечку мастера должны были сразу после того, как провели работы: для этого у них должны быть с собой газоанализаторы. Были ли они у этих газовщиков, большой вопрос.

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