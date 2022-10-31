Кафе и отели, куда вас пустят вместе с собакой в Новосибирске 2022: адреса, список мест

В этих местах ваша собака будет чувствовать себя, как дома.
Фото: Евгения ГУСЕВА
У отдыхающих с собаками часто возникает проблема: какое место посетить, чтобы пропустили не только людей, но и питомцев? В Новосибирске более 100 таких заведений. Публикуем, в какие кафе и отели вас пустят вместе с собакой в Новосибирске 2022.
В Новосибирске для собак открыты двери 150 заведений.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
КАФЕ, БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
«Чашка кофе»
Адреса:
- ул. Ленина, 12
- Красный пр-т, 22
- ул. Жуковского, 100/5
- ул. М. Горького, 78
- пл. К. Марска, 7 (ТЦ «Сан Сити»)
- ул. Гоголя, 13 (ТЦ «Галерея»)
- ул. Залесского, 5/1 (БЦ Baden)
- ул. Добролюбова, 2а (БЦ «Речной вокзал»)
- ул. Военная, 5 (ТЦ «Аура»)
- Вокзальная маг-ль, 1 (отель «Новосибирск»)
- ул. Каменская, 7 (БЦ Hilton)
- Морской пр-т, 54
- пр-т Мозжерина, 8а
- аэропорт Толмачево (пассажирский терминал)
Телефон: (383) 299-06-02
Coffee and Friends
Адрес: ул. Обская, 4/6
Телефон: +7-913-484-74-50
Surf Coffee
Адрес: ул. Обская, 4/6
Телефон: +7-913-484-74-50
Breakfast House
Адрес: ул. Чаплыгина, 15
Телефоны: (383) 264-57-17, +7-939-822-99-17
Incider
Адрес: ул. Ленина, 3, к. 1
Телефон: +7-995-689-65-89
Kuzina
Адреса:
- Красный пр-т, 17
- Красный пр-т, 23
- Красный пр-т, 27
- Красный пр-т, 49
- Красный пр-т, 77б, к. 1
- Красный пр-т, 101 (ТЦ «Ройял парк»)
- Красный пр-т, 157
- Красный пр-т, 188
- ул. Каменская, 44
- Вокзальная маг-ль, 2
- Крылова, 36 (БЦ «На Крылова»)
- ул. Фрунзе, 88
- ул. 1905 года, 69
- ул. Гоголя, 49
- ул. Б. Богаткова, 221
- ул. Большевистская, 101 (БЦ «Рим»)
- ул. Большевистская, 128
- ул. Красноярская, 36
- пр-т К. Маркса, 24
- ул. Дуси Ковальчук, 73, к. 2
- ул. Ипподромская, 42
- ул. Кропоткина, 263/1
- пр-т Дзержинского, 61
- ул. Б. Хмельницкого, 4а
- ул. Б. Хмельницкого, 20
- ул. Немировича-Данченко, 156
- Горский мкр-н, 43
- ул. Станиславского, 15
- ул. Выборная, 140
- ул. Блюхера, 7
- пл. К. Маркса, 3 (ТЦ «Версаль»)
- ул. Забалуева, 27
- ул. Ватутина, 107 (ТЦ «Мега»)
- ул. Троллейная, 130в
- ул. Героев Революции, 64
- Старое шоссе, 65/1а
- ул. Одоевского, 1/8а
- Морской пр-т, 44
- ул. Демакова, 8
- ул. Русская, 1 (ТЦ «Маяк»)
Телефоны: (383) 209-32-49, 209-10-65
Prime Time
Адреса:
- ул. Орджоникидзе, 18
- ул. Орджоникидзе, 30
- ул. Кошурникова, 33
- ул. Дуси Ковальчук, 28д
- ул. Дуси Ковальчук, 179/5 (БЦ «Колибри»)
- ул. Советская, 8
- пр-т Дзержинского, 2/2, к. 1
- ул. Большевистская, 45 (ТЦ «Река»)
- ул. Обская, 2, к. 1
- ул. Военная, 5 (ТЦ «Аура»)
- пр-т К. Маркса, 39
- ул. М. Горького, 53
- ул. Светлановская, 50
- ул. Выставочная, 38/1
- пл. К. Марска, 7 (ТЦ «Сан Сити»)
Телефон: +7-991-377-01-92
Skuratov
Адреса:
- ул. Советская, 18
- ул. Ленина, 25
- Красный пр-т, 159
- ул. Геодезическая, 2/1 (ДЦ «Геос»)
- ул. Ватутина, 107 (ТЦ «Мега»)
Телефоны: +7-923-709-04-86, +7-923-035-98-24, +7-923-117-15-09
Utopian Coffee
Адрес: Красный пр-т, 29
Телефон: +7-952-914-34-44
Pitchii
Адрес: ул. Ленина, 9
Телефон: +7-923-741-55-97
Malsha Coffee & Desserts
Адрес: ул. Крылова, 4
Телефон: +7-902-755-11-11
Shurubor
Адреса:
- Красный пр-т, 77б, к. 1
- ул. Ленина, 3 (гостиница «Центральная»)
- ул. Ильича, 6
Телефоны: (383) 380-39-17, 277-05-98, +7-952-944-33-00
Cuba Coffee Bar
Адрес: ул. Садовая, 20
Телефон: +7-961-223-84-47
«Движение»
Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 25/1
Телефон: +7-960-797-61-16
Capital of Siberia
Адрес: ул. Большевистская, 108
Телефон: +7-923-775-72-85
Biscuit House
Адрес: ул. Декабристов, 41
Телефоны: +7-991-377-03-43, (383) 264-56-16
Spot & Choo’s
Адреса:
- ул. Коммунистическая, 45
- ул. Ленина, 3 (гостиница «Центральная»)
- ул. Ильича, 10 (гостиница «Золотая долина»)
Телефоны: +7-913-203-04-20, +7-983-302-04-20
Brewsell
Адреса:
- ул. Коммунистическая, 34
- ул. Ядринцевская, 54
- ул. Ленина, 10а (ТЦ «Пассаж»)
- пр-т К. Маркса, 41
Телефоны: +7-913-451-51-54, +7-913-716-16-19
Blackwood
Адреса:
- ул. Фабричная, 11
- Красный пр-т, 29/1
- Красный пр-т, 77б
- ул. В. Заровного, 38
- пл. К. Маркса, 1/1
Телефон: (383) 239-48-56
В некоторых кафе для четвероногих гостей продаётся специальная еда.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Teahupoo
Адрес: ул. Ильича, 10 (гостиница «Золотая долина»)
Телефон: (383) 301-86-06
Le Pin
Адрес: ул. Урицкого, 6
Телефон: (383) 375-29-30
«Коробок»
«Адрес: ул. Чаплыгина, 28
Телефон: +7-923-188-00-28
«Мама дома»
Адрес: ул. Урицкого, 6
Телефон: +7-903-900-87-27
«Академия кофе»
Адреса:
- ул. Ленина, 3 (гостиница «Центральная»)
- ул. Ленина, 90, к. 1
- Вокзальная маг-ль, 16
- ул. Ипподромская, 8
- ул. Гоголя 33/1 (ТЦ «На Гоголя»)
- ул. Дуси Ковальчук, 179/2
- пр-т К. Маркса, 47
- Морской пр-т, 2
Телефоны: +7-903-900-72-93, +7-903-900-71-03
Sparks Home Kitchen
Адреса: ул. Ильича, 8
Телефон: (383) 286-20-50
Lambic
Адреса: ул. Тимирязева, 97/1
Телефон: (383) 304-90-09
Hide Bar
Адрес: ул. Коммунистическая, 35
Телефон: (383) 209-28-32
The Chops
Адрес: ул. Урицкого, 17
Телефон: (383) 299-12-62
Yofi
Адрес: Красный пр-т, 22
Телефон: +7-923-118-73-83
«Мои манты»
Адрес: ул. Коммунистическая, 45
Телефон: +7-913-896-22-34
«Кухня ли»
Адрес: ул. Ленина, 3 (гостиница «Центральная»)
Телефоны: +7-983-001-22-41, (383) 205-22-41
Coffee Collective
Адреса:
- ул. Ленина, 8
- Красный пр-т, 65
- Октябрьская маг-ль, 4
- Морской пр-т, 22
Телефон: (383) 209-34-40
Park Café
Адрес: Красный пр-т, 25/1
Телефон: (383) 310-90-70
Memories
Адрес: ул. Ленина, 20
Телефон: +7-923-741-17-97
Red Rabbit
Адрес: ул. Ильича, 8
Телефоны: +7-983-001-20-08, (383) 205-20-08
В этих отелях можно отдохнуть с питомцами.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
ОТЕЛИ И БАЗЫ ОТДЫХА
Grand Autograph Hotel Novosibirsk
Адрес: ул. Орджоникидзе, 31
Телефоны: (383) 230-30-00, 230-03-00
Ramada
Адрес: ул. Победы, 55
Телефон: (383) 230-05-55
AZIMUT
Адрес: ул. Ленина, 21/ул. Д. Шамшурина, 2
Телефоны: (383) 223-12-15, 217-69-70
«Домина»
Адрес: ул. Ленина, 26
Телефон: (383) 362-85-55
Cosmos Novosibirsk Hotel
Адрес: ул. Д. Шамшурина, 37
Телефоны: (383) 230-08-80, 230-81-00
Marins Park Hotel
Адрес: Вокзальная маг-ль, 1
Телефоны: 8-800-600-88-88, (383) 364-01-01
«Чкаловские дачи»
Адрес: д. п. Мочище, микрорайон Дом отдыха Мочище, 4
Телефон: (383) 327-00-00
«Хвоя»
Адрес: г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 6
Телефоны: +7-913-061-43-07, +7-913-007-61-03
«Парк на камнях»
Адрес: г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15а
Телефоны: +7-913-926-03-22, (383-41) 4-44-50
МАГАЗИНЫ
«Продукто!»
Адрес: ул. Октябрьская, 33
Телефоны: (383) 381-77-40, +7-952-921-44-77
«Перемен»
Адреса:
- ул. Спартака, 12
- ул. Орджоникидзе, 43
- Детский проезд, 7
Телефоны: (383) 214-24-22, +7-913-912-24-22
Gusto
Адреса:
- ул. Депутатская, 48
- Морской пр-т, 24
Телефоны: (383) 380-45-14, +7-963-942-36-61
Green Rezza
Адреса:
- ул. В. Заровного, 36
- Морской пр-т, 16
Телефон: +7-923-732-57-02
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