Кафе и отели, куда вас пустят вместе с собакой в Новосибирске 2022: адреса, список мест

В этих местах ваша собака будет чувствовать себя, как дома. Фото: Евгения ГУСЕВА

У отдыхающих с собаками часто возникает проблема: какое место посетить, чтобы пропустили не только людей, но и питомцев? В Новосибирске более 100 таких заведений. Публикуем, в какие кафе и отели вас пустят вместе с собакой в Новосибирске 2022.

В Новосибирске для собак открыты двери 150 заведений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАФЕ, БАРЫ И РЕСТОРАНЫ

«Чашка кофе»

Адреса:

- ул. Ленина, 12

- Красный пр-т, 22

- ул. Жуковского, 100/5

- ул. М. Горького, 78

- пл. К. Марска, 7 (ТЦ «Сан Сити»)

- ул. Гоголя, 13 (ТЦ «Галерея»)

- ул. Залесского, 5/1 (БЦ Baden)

- ул. Добролюбова, 2а (БЦ «Речной вокзал»)

- ул. Военная, 5 (ТЦ «Аура»)

- Вокзальная маг-ль, 1 (отель «Новосибирск»)

- ул. Каменская, 7 (БЦ Hilton)

- Морской пр-т, 54

- пр-т Мозжерина, 8а

- аэропорт Толмачево (пассажирский терминал)

Телефон: (383) 299-06-02

Coffee and Friends

Адрес: ул. Обская, 4/6

Телефон: +7-913-484-74-50

Surf Coffee

Адрес: ул. Обская, 4/6

Телефон: +7-913-484-74-50

Breakfast House

Адрес: ул. Чаплыгина, 15

Телефоны: (383) 264-57-17, +7-939-822-99-17

Incider

Адрес: ул. Ленина, 3, к. 1

Телефон: +7-995-689-65-89

Kuzina

Адреса:

- Красный пр-т, 17

- Красный пр-т, 23

- Красный пр-т, 27

- Красный пр-т, 49

- Красный пр-т, 77б, к. 1

- Красный пр-т, 101 (ТЦ «Ройял парк»)

- Красный пр-т, 157

- Красный пр-т, 188

- ул. Каменская, 44

- Вокзальная маг-ль, 2

- Крылова, 36 (БЦ «На Крылова»)

- ул. Фрунзе, 88

- ул. 1905 года, 69

- ул. Гоголя, 49

- ул. Б. Богаткова, 221

- ул. Большевистская, 101 (БЦ «Рим»)

- ул. Большевистская, 128

- ул. Красноярская, 36

- пр-т К. Маркса, 24

- ул. Дуси Ковальчук, 73, к. 2

- ул. Ипподромская, 42

- ул. Кропоткина, 263/1

- пр-т Дзержинского, 61

- ул. Б. Хмельницкого, 4а

- ул. Б. Хмельницкого, 20

- ул. Немировича-Данченко, 156

- Горский мкр-н, 43

- ул. Станиславского, 15

- ул. Выборная, 140

- ул. Блюхера, 7

- пл. К. Маркса, 3 (ТЦ «Версаль»)

- ул. Забалуева, 27

- ул. Ватутина, 107 (ТЦ «Мега»)

- ул. Троллейная, 130в

- ул. Героев Революции, 64

- Старое шоссе, 65/1а

- ул. Одоевского, 1/8а

- Морской пр-т, 44

- ул. Демакова, 8

- ул. Русская, 1 (ТЦ «Маяк»)

Телефоны: (383) 209-32-49, 209-10-65

Prime Time

Адреса:

- ул. Орджоникидзе, 18

- ул. Орджоникидзе, 30

- ул. Кошурникова, 33

- ул. Дуси Ковальчук, 28д

- ул. Дуси Ковальчук, 179/5 (БЦ «Колибри»)

- ул. Советская, 8

- пр-т Дзержинского, 2/2, к. 1

- ул. Большевистская, 45 (ТЦ «Река»)

- ул. Обская, 2, к. 1

- ул. Военная, 5 (ТЦ «Аура»)

- пр-т К. Маркса, 39

- ул. М. Горького, 53

- ул. Светлановская, 50

- ул. Выставочная, 38/1

- пл. К. Марска, 7 (ТЦ «Сан Сити»)

Телефон: +7-991-377-01-92

Skuratov

Адреса:

- ул. Советская, 18

- ул. Ленина, 25

- Красный пр-т, 159

- ул. Геодезическая, 2/1 (ДЦ «Геос»)

- ул. Ватутина, 107 (ТЦ «Мега»)

Телефоны: +7-923-709-04-86, +7-923-035-98-24, +7-923-117-15-09

Utopian Coffee

Адрес: Красный пр-т, 29

Телефон: +7-952-914-34-44

Pitchii

Адрес: ул. Ленина, 9

Телефон: +7-923-741-55-97

Malsha Coffee & Desserts

Адрес: ул. Крылова, 4

Телефон: +7-902-755-11-11

Shurubor

Адреса:

- Красный пр-т, 77б, к. 1

- ул. Ленина, 3 (гостиница «Центральная»)

- ул. Ильича, 6

Телефоны: (383) 380-39-17, 277-05-98, +7-952-944-33-00

Cuba Coffee Bar

Адрес: ул. Садовая, 20

Телефон: +7-961-223-84-47

«Движение»

Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 25/1

Телефон: +7-960-797-61-16

Capital of Siberia

Адрес: ул. Большевистская, 108

Телефон: +7-923-775-72-85

Biscuit House

Адрес: ул. Декабристов, 41

Телефоны: +7-991-377-03-43, (383) 264-56-16

Spot & Choo’s

Адреса:

- ул. Коммунистическая, 45

- ул. Ленина, 3 (гостиница «Центральная»)

- ул. Ильича, 10 (гостиница «Золотая долина»)

Телефоны: +7-913-203-04-20, +7-983-302-04-20

Brewsell

Адреса:

- ул. Коммунистическая, 34

- ул. Ядринцевская, 54

- ул. Ленина, 10а (ТЦ «Пассаж»)

- пр-т К. Маркса, 41

Телефоны: +7-913-451-51-54, +7-913-716-16-19

Blackwood

Адреса:

- ул. Фабричная, 11

- Красный пр-т, 29/1

- Красный пр-т, 77б

- ул. В. Заровного, 38

- пл. К. Маркса, 1/1

Телефон: (383) 239-48-56

В некоторых кафе для четвероногих гостей продаётся специальная еда. Фото: Евгения ГУСЕВА

Teahupoo

Адрес: ул. Ильича, 10 (гостиница «Золотая долина»)

Телефон: (383) 301-86-06

Le Pin

Адрес: ул. Урицкого, 6

Телефон: (383) 375-29-30

«Коробок»

«Адрес: ул. Чаплыгина, 28

Телефон: +7-923-188-00-28

«Мама дома»

Адрес: ул. Урицкого, 6

Телефон: +7-903-900-87-27

«Академия кофе»

Адреса:

- ул. Ленина, 3 (гостиница «Центральная»)

- ул. Ленина, 90, к. 1

- Вокзальная маг-ль, 16

- ул. Ипподромская, 8

- ул. Гоголя 33/1 (ТЦ «На Гоголя»)

- ул. Дуси Ковальчук, 179/2

- пр-т К. Маркса, 47

- Морской пр-т, 2

Телефоны: +7-903-900-72-93, +7-903-900-71-03

Sparks Home Kitchen

Адреса: ул. Ильича, 8

Телефон: (383) 286-20-50

Lambic

Адреса: ул. Тимирязева, 97/1

Телефон: (383) 304-90-09

Hide Bar

Адрес: ул. Коммунистическая, 35

Телефон: (383) 209-28-32

The Chops

Адрес: ул. Урицкого, 17

Телефон: (383) 299-12-62

Yofi

Адрес: Красный пр-т, 22

Телефон: +7-923-118-73-83

«Мои манты»

Адрес: ул. Коммунистическая, 45

Телефон: +7-913-896-22-34

«Кухня ли»

Адрес: ул. Ленина, 3 (гостиница «Центральная»)

Телефоны: +7-983-001-22-41, (383) 205-22-41

Coffee Collective

Адреса:

- ул. Ленина, 8

- Красный пр-т, 65

- Октябрьская маг-ль, 4

- Морской пр-т, 22

Телефон: (383) 209-34-40

Park Café

Адрес: Красный пр-т, 25/1

Телефон: (383) 310-90-70

Memories

Адрес: ул. Ленина, 20

Телефон: +7-923-741-17-97

Red Rabbit

Адрес: ул. Ильича, 8

Телефоны: +7-983-001-20-08, (383) 205-20-08

В этих отелях можно отдохнуть с питомцами. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ОТЕЛИ И БАЗЫ ОТДЫХА

Grand Autograph Hotel Novosibirsk

Адрес: ул. Орджоникидзе, 31

Телефоны: (383) 230-30-00, 230-03-00

Ramada

Адрес: ул. Победы, 55

Телефон: (383) 230-05-55

AZIMUT

Адрес: ул. Ленина, 21/ул. Д. Шамшурина, 2

Телефоны: (383) 223-12-15, 217-69-70

«Домина»

Адрес: ул. Ленина, 26

Телефон: (383) 362-85-55

Cosmos Novosibirsk Hotel

Адрес: ул. Д. Шамшурина, 37

Телефоны: (383) 230-08-80, 230-81-00

Marins Park Hotel

Адрес: Вокзальная маг-ль, 1

Телефоны: 8-800-600-88-88, (383) 364-01-01

«Чкаловские дачи»

Адрес: д. п. Мочище, микрорайон Дом отдыха Мочище, 4

Телефон: (383) 327-00-00

«Хвоя»

Адрес: г. Бердск, Речкуновская зона отдыха, 6

Телефоны: +7-913-061-43-07, +7-913-007-61-03

«Парк на камнях»

Адрес: г. Бердск, ул. Зеленая Роща, 15а

Телефоны: +7-913-926-03-22, (383-41) 4-44-50

МАГАЗИНЫ

«Продукто!»

Адрес: ул. Октябрьская, 33

Телефоны: (383) 381-77-40, +7-952-921-44-77

«Перемен»

Адреса:

- ул. Спартака, 12

- ул. Орджоникидзе, 43

- Детский проезд, 7

Телефоны: (383) 214-24-22, +7-913-912-24-22

Gusto

Адреса:

- ул. Депутатская, 48

- Морской пр-т, 24

Телефоны: (383) 380-45-14, +7-963-942-36-61

Green Rezza

Адреса:

- ул. В. Заровного, 36

- Морской пр-т, 16

Телефон: +7-923-732-57-02

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