«Дети выросли, но приходят за советом»: «Комсомолка» наградила лучших классных руководителей Новосибирска

«Комсомольская правда» наградила лучших классных руководителей области.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Конкурс «Самая классная» стал рекордным по количеству участников: за победу боролись 144 педагога со всей Новосибирской области. И сегодня мы расскажем о победителях.
КП-Новосибирск вручила подарки учителям.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
I место - Светлана Флеер, учитель начальных классов МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 «Открытие»
Светлана Флеер - классный руководитель сразу в двух классах - 1 «В» и 4 «В». И малыши очень сдружились между собой.
- Они поддерживают друг друга, приходят поболеть за товарищей во время мероприятий, - говорит педагог. - Мне с ними очень повезло!
Светлана Флеер.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Приходят к любимому педагогу за советом и ребятишки, которые уже перешли в старшие классы.
- Мой главный принцип в общении с детьми: ребенка надо любить и поддерживать. И помогать, если ему это нужно, - добавляет Светлана Флеер.
II место - Галина Бородина, учитель начальных классов гимназии № 1 имени А. Л. Кузнецовой города Куйбышева Новосибирской области
В гимназию Галина Бородина пришла работать в 1989 году, сразу после окончания Куйбышевского педагогического училища, и с тех пор каждый год была классным руководителем.
- Мое хобби - чтение книг, садоводство, - рассказывает о себе педагог.
Галина Бородина. Фото: личный архив.
Галина Борисовна награждена почетной грамотой за победу в конкурсе лучших учителей Российской Федерации, проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование», почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования.
III место - Тамара Битнева, учитель математики и физики гимназии № 1 имени А. Л. Кузнецовой города Куйбышева Новосибирской области
Тамара Битнева является классным руководителем уже 4 года.
Тамара Битнева.
- Мой 8 «Б» класс - это 28 звездочек, которые уже 3 года завоевывают звание «Лучший класс года» образовательного учреждения. Мой класс - моя душа. Я могу назвать себя счастливым человеком, отдающим свои знания, свою энергию, свою любовь детям. А взамен я получаю больше: их доверие, радость, а самое главное - любовь, - признается Тамара Битнева.
«Выбор редакции» - Екатерина Овчинникова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Чановская средняя школа № 1»
Екатерина Овчинникова пришла работать в школу, где училась она сама и ее родители, и школа стала для педагога вторым домом.
Екатерина Овчинникова.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
- Обычно считается, что молодому педагогу сложнее найти контакт с детьми, потому что он не знает, как реагировать в каких-то ситуациях. Но для меня это не так! Я с детьми на одной волне, мы прекрасно понимаем друг друга. И я не против, чтобы дети использовали интернет во время урока - например, чтобы подготовить небольшой доклад, - уточняет Екатерина Овчинникова. - А еще мы можем договориться и вместе сходить в кафе, обсудить, что произошло за неделю, нужна ли помощь.
ВАЖНО
Участницы, занявшие с 5 по 10 места, получили благодарственные письма:
5 место - Ольга Колдомова, учитель русского языка и литературы МБОУ Чановская СШ № 1
Ольга Колдомова
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
6 место - Вера Филоненко, учитель математики МКОУ «Сузунская ОШ-И»
Вера Филоненко.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
7 место - Ольга Богомазова, учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ п.Советский
Ольга Богомазова. Фото: личный архив.
8 место - Нина Денисова, учитель истории и культурологи в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 р.п. Линево»
Нина Денисова.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
9 место - Мария Муль, учитель немецкого языка в МБОУ «Ключиковская СОШ»
Мария Муль. Фото: личный архив.
10 место - Марина Трушина, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ СОШ 145 г. Новосибирска
Марина Трушина.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер