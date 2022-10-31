«Дети выросли, но приходят за советом»: «Комсомолка» наградила лучших классных руководителей Новосибирска

«Комсомольская правда» наградила лучших классных руководителей области. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Конкурс «Самая классная» стал рекордным по количеству участников: за победу боролись 144 педагога со всей Новосибирской области. И сегодня мы расскажем о победителях.

КП-Новосибирск вручила подарки учителям. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

I место - Светлана Флеер, учитель начальных классов МАОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 «Открытие»

Светлана Флеер - классный руководитель сразу в двух классах - 1 «В» и 4 «В». И малыши очень сдружились между собой.

- Они поддерживают друг друга, приходят поболеть за товарищей во время мероприятий, - говорит педагог. - Мне с ними очень повезло!

Светлана Флеер. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Приходят к любимому педагогу за советом и ребятишки, которые уже перешли в старшие классы.

- Мой главный принцип в общении с детьми: ребенка надо любить и поддерживать. И помогать, если ему это нужно, - добавляет Светлана Флеер.

II место - Галина Бородина, учитель начальных классов гимназии № 1 имени А. Л. Кузнецовой города Куйбышева Новосибирской области

В гимназию Галина Бородина пришла работать в 1989 году, сразу после окончания Куйбышевского педагогического училища, и с тех пор каждый год была классным руководителем.

- Мое хобби - чтение книг, садоводство, - рассказывает о себе педагог.

Галина Бородина. Фото: личный архив.

Галина Борисовна награждена почетной грамотой за победу в конкурсе лучших учителей Российской Федерации, проводимого в рамках приоритетного национального проекта «Образование», почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации за значительные заслуги в сфере образования.

III место - Тамара Битнева, учитель математики и физики гимназии № 1 имени А. Л. Кузнецовой города Куйбышева Новосибирской области

Тамара Битнева является классным руководителем уже 4 года.

Тамара Битнева.

- Мой 8 «Б» класс - это 28 звездочек, которые уже 3 года завоевывают звание «Лучший класс года» образовательного учреждения. Мой класс - моя душа. Я могу назвать себя счастливым человеком, отдающим свои знания, свою энергию, свою любовь детям. А взамен я получаю больше: их доверие, радость, а самое главное - любовь, - признается Тамара Битнева.

«Выбор редакции» - Екатерина Овчинникова, учитель русского языка и литературы МБОУ «Чановская средняя школа № 1»

Екатерина Овчинникова пришла работать в школу, где училась она сама и ее родители, и школа стала для педагога вторым домом.

Екатерина Овчинникова. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

- Обычно считается, что молодому педагогу сложнее найти контакт с детьми, потому что он не знает, как реагировать в каких-то ситуациях. Но для меня это не так! Я с детьми на одной волне, мы прекрасно понимаем друг друга. И я не против, чтобы дети использовали интернет во время урока - например, чтобы подготовить небольшой доклад, - уточняет Екатерина Овчинникова. - А еще мы можем договориться и вместе сходить в кафе, обсудить, что произошло за неделю, нужна ли помощь.

ВАЖНО

Участницы, занявшие с 5 по 10 места, получили благодарственные письма:

5 место - Ольга Колдомова, учитель русского языка и литературы МБОУ Чановская СШ № 1

Ольга Колдомова Фото: Татьяна СОЛОВОВА

6 место - Вера Филоненко, учитель математики МКОУ «Сузунская ОШ-И»

Вера Филоненко. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

7 место - Ольга Богомазова, учитель русского языка и литературы МКОУ «ООШ п.Советский

Ольга Богомазова. Фото: личный архив.

8 место - Нина Денисова, учитель истории и культурологи в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 р.п. Линево»

Нина Денисова. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

9 место - Мария Муль, учитель немецкого языка в МБОУ «Ключиковская СОШ»

Мария Муль. Фото: личный архив.

10 место - Марина Трушина, учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ СОШ 145 г. Новосибирска

Марина Трушина. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

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