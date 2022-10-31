В Новосибирске прошли первые индивидуальные консультации для семей мобилизованных

Ольга Незамаева (в центре): «Наша задача - выявить проблемы каждой отдельной семьи и сообщить о конкретных возможностях их преодоления». Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска организует очные консультации для семей мобилизованных, чтобы они могли задать свои вопросы напрямую профильным специалистам социальной сферы, отвечающим за реализацию мер поддержки.

В филиале Городского комплексного центра социального обслуживания населения в Кировском районе прошли первые индивидуальные консультации по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации новосибирцев.

Горожане не только получили ответы на вопросы - им помогли на месте заполнить необходимые заявления. Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

Жители интересовались видами социальной помощи, в том числе для пожилых родителей или детей, а также компенсацией средств на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Родственникам мобилизованных рассказали о возможном медицинском сопровождении для них. Каждый мог получить юридическую и психологическую помощь. На встречу с жителями пришли специалисты отраслей социальной защиты, опеки и попечительства и образования мэрии Новосибирска, министерства труда и социального развития Новосибирской области, а также эксперты банковской сферы, юристы, психологи. Они не только отвечали на вопросы, но и помогали на месте оформить заявления на оказание мер поддержки, в которых нуждаются граждане.

Жители интересовались видами социальной помощи, в том числе для пожилых родителей и детей. Фото: Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска

- Это первое такое комплексное мероприятие, где люди могут получить не только необходимый объем информации, но и соответствующую их нуждам помощь. Наша задача - выявить проблемы каждой отдельной семьи и сообщить о конкретных возможностях их преодоления. Такие встречи будут проходить по мере необходимости в разных точках Новосибирска - важно оказать всеобъемлющую помощь каждой семье мобилизованного в ряды армии России или добровольца, - прокомментировала событие начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Она непосредственно участвовала в мероприятии, проконсультировала жен и родителей мобилизованных горожан по вопросам социальной поддержки.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»