Александр Аксененко с мобилизованными. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

Со дня объявления Президентом РФ частичной мобилизации в России прошел месяц. Депутат Госдумы от Новосибирской области по округу № 137 Александр Аксёненко - один из тех, кто это решение сразу поддержал и активно откликнулся на просьбы жителей о помощи, участвуя в решении задач, связанных с мобилизацией.

СВОИХ НЕ БРОСАЕТ

На своей странице в соцсети ВКонтакте Александр Аксёненко выкладывает актуальные новости, рассказывает о своей работе. Здесь же в комментариях люди обращаются к нему с предложениями, вопросами. Больше всего в октябре жителей волновали частичная мобилизация и организация на базе Новосибирского высшего военного командного училища пункта формирования компетенций боевого слаживания. После получения жалоб на условия проживания там мобилизованных депутат приехал с проверкой в училище вместе с губернаторами Новосибирской и Иркутской областей.

По словам руководства училища, проблемы в конце сентября возникли из-за того, что поток новобранцев, прибывающих из Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края и Тувы, за три дня вырос в три раза. Мобилизованных разместили в казарменном фонде и палаточном лагере, но на то, чтобы организовать их быт, понадобилось время.

Депутат лично проверил, чем кормят резервистов: питание не как дома, но трехразовое, дают овощи, мясо. Организованы мобильные бани.

Несмотря на обещание губернатора выделить средства из областного бюджета, Александр Аксёненко, как и многие его земляки, посчитал нужным принять личное финансовое участие в закупке экипировки мобилизованным военнослужащим. Свою позицию по сборам в поддержку Российской армии депутат обозначил так:

- Если есть возможность и внутренняя потребность помочь и мужикам, и государству, то это делать надо.

Совместно с бердчанами Александр Аксененко привез посылки. Фото: Пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

В подтверждение слов депутат рассказал об одной из нескольких закупок снаряжения, в которых принял личное участие:

- Вместе с бердчанами привезли мобилизованным посылку. Передали сапоги (100 пар), термобелье (57 комплектов), носки шерстяные (350 пар), шапки (70 штук), перчатки (500 пар), газовые горелки, лекарства, которые просили. Прицепом - еда. Все это закупили на средства фонда, который открыли бердские предприниматели, я тоже перевожу туда средства. Сбор продолжается, по следующему закупу будут советоваться с командиром, что нужнее.

НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ

Для 17 пар провели выездную торжественную регистрацию брака. Созданию одной семьи Александр Аксёненко посодействовал лично: Ксения Девяткина обратилась к нему с просьбой помочь в комментариях под одним из постов соцсети ВКонтакте.

На конкретных примерах депутат отстаивает в Госдуме законопроект по отцам детей-инвалидов, который внесла на рассмотрение фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ». Добился проведения комиссии для семьи ребенка-аутиста из Бердска: ребенок не воспринимает никого, кроме отца и матери. По итогу комиссии мобилизованному отцу дали временную отсрочку на период адаптации ребенка к социальному работнику, которого семье выделила соцслужба.

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ И ГОСЖИЛЬЕ

Общаясь с мобилизованными, Александр Аксёненко определяет первоочередные вопросы и в законотворческой деятельности. По его инициативе оперативно рассмотрели вопрос по кредитным каникулам для призванных россиян. Участвовал в обсуждении пакета льгот военнослужащим и настаивал на одном из обязательных условий - распространить льготы на членов их семей. На своей странице ВКонтакте Александр Аксёненко анонсировал работу над важным законопроектом по выдаче государственного жилья без очереди добровольцам и мобилизованным, пострадавшим или получившим увечья в ходе СВО.

В приемных каждого района его депутатского округа можно получить помощь юриста, регулярно туда приезжает и сам депутат. Обратиться к Александру Аксёненко напрямую можно также в социальной сети ВКонтакте.