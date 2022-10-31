В Новосибирске назвали лучших в конкурсе «Мы - отрядные таланты»

Конкурс «Мы - отрядные таланты» проходил в два этапа. Фото: Министерство региональной политики НСО

В городе Новосибирске состоялось ежегодное мероприятие Новосибирского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» - смотр-конкурс художественной самодеятельности «Мы - отрядные таланты».

Мероприятие проводилось при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области. Партнерами также выступили министерство образования Новосибирской области, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Студенты представили на суд жюри красивые творческие номера. Фото: Министерство региональной политики НСО

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП И СМОТР-КОНКУРС

Конкурс состоял из двух этапов - отборочного и гала-концерта, было восемь номинаций: «Песня», «Танец», «Оригинальный жанр», «КВН», «Видео», «Художественное чтение», «Конферанс», «Инструментальный номер».

В период отборочного этапа 45 студенческих отрядов-участников разрабатывали творческие номера, снимали и монтировали видео. 20 и 21 октября 2022 года творческие номера студенческих отрядов оценивало жюри, чтобы сформировать состав участников итогового гала-концерта.

Гала-концерт смотра-конкурса художественной самодеятельности «Мы - отрядные таланты» состоялся 25 октября 2022 года в актовом зале Сибирского университета потребительской кооперации, в мероприятии приняли участие 22 студенческих отряда Новосибирской области.

Лучших выбирали в восьми номинациях. Фото: Министерство региональной политики НСО

ОСОБАЯ СРЕДА

В каждом новосибирском вузе у студенческих отрядов свои традиции. К примеру, во многих высших учебных заведениях студенческие отряды называют трудовыми. Существует понятие трудового семестра, который совпадает со студенческими каникулами, его в узких кругах называют целиной, участников трудотрядов - бойцами, их куртки - бойцовками. В структуре студотрядов есть штабы, командиры, комиссары, работники штаба и кураторы. Для студентов свой студотряд - это семья, круг близких друзей. Здесь понимают, ценят, поддерживают. Это единомышленники, с которыми приятно и трудиться, и творить. Именно в такой дружеской среде и раскрываются настоящие таланты.

Все участники смотра-конкурса «Мы - отрядные таланты» подготовили для жюри и зрителей невероятно красивые номера.

Жюри пришлось непросто: сложно выбрать, когда хороши все! Фото: Министерство региональной политики НСО

По результатам конкурса были награждены победители в каждой номинации.

• «Видео» - СПО «Горящие сердца» (СИУ РАНХиГС)

• «Инструментальный жанр» - СПО «Сердце Сибири» (НГПУ)

• «КВН» - СCО «Эшелон» (СГУПС)

• «Оригинальный жанр» - СПО «Жара» (НГУЭУ)

• «Художественное чтение» - СПО «ВВЕРХ» (НГАСУ)

• «Конферанс» - СПО «Единство» (НГАСУ)

• «Песня» - ССО «Сибиряк» (НГУЭУ)

• «Танец» - СПО «32 августа» (НГПУ)

• III место - СПО «Сердце Сибири» (НГПУ)

• II место - ССО «Сибиряк» (НГУЭУ)

• Гран-при - СПО «32 августа» (НГПУ)

Для ребят это был незабываемый опыт. Фото: Министерство региональной политики НСО

Смотр-конкурс «Мы - отрядные таланты» проходил в рамках проекта «Образовательная программа по повышению профессиональных компетенций студенческих отрядов», который реализуется с целью создания условий по повышению уровня профессиональных компетенций представителей студенческих отрядов посредством проведения комплекса образовательных и конкурсных мероприятий. Также в рамках проекта пройдут конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов и образовательная программа.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.