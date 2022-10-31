Что произошло в Новосибирске в ночь на 31 октября 2022 года: последние новости

Ребята будут учиться в Сибирском кадетском корпусе. Фото: правительство НСО

На учебу в Новосибирск приехали 65 воспитанников Кадетского корпуса из ДНР. Среди них − 17 девочек и 48 мальчиков. Ребята будут проходить обучение в Сибирском кадетском корпусе. Министр образования региона Сергей Федорчук отметил, что молодые россияне приехали во время каникул. Поэтому у них будет время познакомиться с Сибирью и другими кадетами.

В Новосибирске произошло жесткое ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Как рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области, парень на «Тойоте» пролетел на красный свет, и на пересечении Петухова и Советского шоссе врезался в автомобиль скорой помощи. В результате ДТП пострадало шесть человек.

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air не смогла получить разрешения на полеты в Новосибирск. В связи с этим рейсы Астана – Новосибирск и Усть-Каменогорск – Новосибирск временно приостановили. Людям, купившим билеты по этим направлениям, пообещали вернуть деньги.

Многоквартирный жилой дом, расположенный на проспекте Дзержинского, 1а, хотят признать объектом культурного наследия. Коллективное обращение поступило в Госинспекцию по охране объектов культурного наследия региона. Эксперты уже начали устанавливать ценность сталинки.

В Новосибирске хотят отреставрировать ворота в старинном особняке на улице Чаплыгина, 36. На работы готовы выделить 1,2 миллиона рублей. Главное требование к подрядчику – сделать въездные ворота автоматическими.

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