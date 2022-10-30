«Дочка его простила»: новосибирец застрелил зятя и сам сдался полиции

Олег выстрелил в мужа своей дочери, мужчину приговорили к 8 годам колонии. Фото: предоставлено Еленой Ширяевой

Жителя Новосибирска Олега Ширяева осудили летом 2021 года за убийство. Мужчина застрелил своего зятя, после завернул труп в полиэтиленовую пленку и сбросил в сточную канаву. Тестя отправили на 8 лет в колонию строгого режима. Сейчас его жена просит пересмотреть дело, так как считает, что у Олега не было выбора, стрелять или нет: убийство было самообороной.

Кроме того, прошлогоднее дело сейчас обросло новыми подробностями. Оказывается, зять сильно избил жену. Стало известно, что он дважды сидел в колонии, причем первый раз - за групповое изнасилование и расчленение несовершеннолетней.

В истории разбиралась корреспондент КП-Новосибирск.

КРАСАВИЦА И СИДЕЛЕЦ

Семья Ширяевых большая. Олегу сейчас 51 год, он многодетный отец: у него четыре сына и дочь. Сам таксист, жена Елена - оператор на заправке. Живут в частном секторе на Бердском шоссе. Большого достатка нет, но на жизнь всегда хватало. В семье вообще все держались друг за дружку. Новый год, дни рождения - в своем кругу.

У Олега три сына, дочка и две внучки. Татуировки сделал по молодости, а детям сейчас не разрешает. Фото: предоставлено Еленой Ширяевой

Поэтому, когда старший сын Дмитрий попался на краже, мама и папа схватились за голову. Где недосмотрели? Дима попал в колонию. Оттуда и потекли ручьем все неприятности, главная из которых - Петр*. Молодой сиделец, ему тогда было 22 года, познакомился с Ширяевым-младшим, а однажды увидел в его телефоне фото сестренки Юли, ей тогда было всего 15 лет. Петя попросил их познакомить, так и началась переписка подростков. Девушка сначала не знала, что ее «собеседник» сидит за решеткой.

Годы шли, Юля росла и расцветала. Сначала училась на парикмахера, потом начала наращивать ресницы, в итоге вслед за мамой устроилась на заправку. Девчонка красивая, добрая, папина любимица. Общение с Петра по интернету ее ни к чему не обязывало, поэтому в 20 лет она начала встречаться с парнем и забеременела. Но отношения расклеились, и Юля осталась одна, в положении. А тут как раз Петра выпустили на свободу - ему тогда было 27 лет.

ПИСАЛ СТИХИ, ПРИНИМАЛ НАРКОТИКИ

- Когда он освободился, сразу пришел к Юле, - рассказала КП-Новосибирск Елена Ширяева. - Она тогда еще не знала, за что сидел ее обожатель, он как-то уходил от этого разговора. Юля сильно с расспросами не лезла, к тому же он принял ее с ребенком.

Новый ухажер был будто герой ее романа: добрый, милый, ласковый, посвящал избраннице стихи. Юля потеряла голову. Как раз в этот романтичный период Петр признался любимой, за что сидел: групповое изнасилование и расчленение несовершеннолетней. Клялся, что ни в чем не участвовал и в это время спал, а его загребли вместе со всеми. Может быть, поэтому Юля и скрывала от родителей свой роман. Тогда она уже жила отдельно, но недалеко, в шести домах от родного гнезда.

Олег с дочерью Юлией. Фото: предоставлено Еленой Ширяевой

- Их отношения вскрылись, когда они решили пожениться. Юля тогда уже родила доченьку и была беременна вторым ребенком, уже от Петра. Он позвал своих родителей, нас. Просил у Олега благословения. Такой стол накрыли... - закрывает глаза дрожащей рукой Елена Ширяева. - Мы ни-че-го про него не знали: что он сидел, за что сидел, как они познакомились…

Сватовство прошло весело, но жизнь с женихом радостной не оказалась. Петр не торопился выходить на работу - все время был в поисках. Главным добытчиком в семья оказалась Юлия, родители тоже помогали деньгами. А потом как будто в один миг все стало совсем плохо.

- Когда дочка была на последних сроках, Петр стал употреблять наркотики, а после его посадили за кражу. Юля на это смотрела сквозь пальцы. Любила, наверное. Уже когда его забрали, расписалась с ним, рожала тоже без него, - продолжает мама Юли.

«Я ЕГО УБИЛ»

Юлия дождалась мужа из тюрьмы. Она так искренне верила в его исправление, что надежда на это появилась даже у родителей. Все думали: вот сейчас она начнется - новая, хорошая, правильная жизнь. Но чуда не случилось. Бывший сиделец стал поколачивать жену.

- То у нее ухо не слышало, то шишка на голове. Дочка с Петром жили вместе с моим сыном в одном доме, он потом рассказал об их постоянных ссорах, - говорит Елена.

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 ноября 2020 года. Как Юлия рассказывала на суде, они с мужем возвращались из гостей. В такси супруги поссорились, а уже дома он ее избил.

- Зайдя домой, он стал бить ее кулаками, она упала, он пинал ее ногами. Она выбежала из дома, а муж ее догнал, повалил и стал душить. Когда он отпустил руки, Юлия увидела остановившуюся рядом машину и попросила ее увезти, - написано в приговоре Первомайского районного суда.

Юлия приехала на заправку, где работает. Оттуда позвонила маме и в полицию.

- Юля сказала: «Мамочка, миленькая, забери детей. Меня Петя чуть не убил». Муж мой тогда еще сказал, что, мол, пить не умеют, так зачем вместе это делать. Я позвонила сыну, он сказал, что дети у него в комнате, все нормально. Через пару минут приехала Юля вся в крови, - вспоминает тот день Елена. - В этот момент я услышала, как хлопнула дверь. Олег ушел туда. В это же время дочка звонила в полицию, но на вызов никто так и не приехал.

Что произошло между Олегом и Петром, известно только из показаний обвиняемого. Домой он вернулся с одной фразой: «Я его убил».

УБИЙЦА ИЛИ ЗАЩИТНИК?

Потом уже следователям Олег говорил, что, когда зашел в дом дочери, увидел зятя с ножом в руках. Тот ходил по комнате и кричал: «Всех, кто зайдет, всех уложу». Внуки были в соседней комнате со старшим сыном Олега. Но отец семейства переволновался, сбегал домой за ружьем и вернулся, думал припугнуть разбушевавшегося зятя, да и мало ли что тому в голову придет. Как произошло убийство, известно из показаний отца семейства.

- Павел замахнулся ножом, и Олег отскочил от Петра. Ствол ружья был направлен в его сторону, и он не понял, как выстрелил ему в живот. Петр продолжал идти, и произошел второй выстрел. Как это случилось, он не понял, - указано в приговоре Первомайского районного суда. - Он сожалеет о том, что случилось, но в тот момент не мог поступить по-другому, так как опасался за своих детей и внуков, которые были в доме с Павлом, при этом Павел отказался выбросить нож при виде ружья и пытался нанести удар.

Олег завернул труп в полиэтилен и выбросил в сточную канаву. А спустя пару дней сам пришел в отдел и признался правоохранителям в содеянном.

Суд решил, что Петр не был угрозой для семьи Ширяева, а сам Олег в первый раз спокойно вышел, чтобы взять ружье, а значит, угрозы жизни не было.

В итоге мужчину отправили на 8 лет в колонию строгого режима.

НА ПАПУ НЕ ЗЛИТСЯ

Елена с приговором не согласна. Она уверена, что ее муж защищался от Петра.

- Мой муж защищал дочку! Тем более у него уже была в жизни подобная ситуация. В 1999 году его родная сестра и ее дети были убиты ненормальным папочкой. Этот изверг сбежал, и его так и не нашли, - объясняет поступок мужа Елена. - Олег - инвалид. Он просто не выйдет оттуда. Это было превышение самообороны. А если бы Петя убил Юлю в следующий раз? Что тогда было бы?

Мама с дочерью эту тему не поднимают по понятной причине. Но два месяца назад Елена спросила Юлю, как она сейчас относится к папе, и та ответила, что не злилась и не злится и даже готова отдать любые деньги, лишь бы его отпустили на свободу.

Елена планирует писать обращение в Верховный суд, чтобы служители Фемиды рассмотрели дело заново и переквалифицировали в превышение самообороны. Елена уже создала петицию и хочет собрать подписи в защиту супруга.

*имя изменено

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