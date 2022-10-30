Что произошло в Новосибирске в ночь на 30 октября 2022 года: последние новости

Женщина погибла на пожаре в пятиэтажке. Фото: МЧС НСО.

В СК ранее отказали в возбуждении дела. Сослались на отсутствие состава преступления. После огласки в КП-Новосибирск и жалобы родственников руководству Следкома, дело все же завели. Близкие надеются, что виновные ответят за то, что перенесла их девочка.

Голого мужчину, голосовавшего на Октябрьском мосту, скрутили спасатели. Неадекватный гражданин бегал в разные стороны. Его поймали у станции метро «Спортивная». Медики установят, что вызвало у сибиряка такое буйное поведение.

Женщина погибла на пожаре в пятиэтажке. Мужчина, которого нашли без чувств в той же задымленной квартире, выжил. Его госпитализировали с отравлением. Известно, что очаг возгорания был на кухне. Причину пожара установят дознаватели.

Фермер-сибиряк победил на «Поле Чудес». Он ответил на все заданные вопросы. Подарил Якубовичу корзинку с куриными яйцами. А его дочь на шоу спела о любви к Новосибирску. Мужчине предлагали сыграть в «Супер Игру», но он отказался.

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