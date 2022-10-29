Усатый Джек: вырезаем котика на тыкве к Хеллоуину

Чтобы сделать светильник-тыкву, потребуется около 40 минут. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Да-да, руки у меня тоже растут из пятой точки, так что задание главного редактора - вырезать к Хеллоуину светильник из тыквы - было тем еще квестом.

Во-первых, найти нужную тыкву - непростая задачка. В супермаркетах они продолговатые и совсем не подходят для праздничного светильника Джека. Спасибо коллеге - она присмотрела главный атрибут в небольшом магазинчике у дома. Так что возьмите на заметку: если ищете идеальную тыкву, загляните в небольшие овощные магазинчики или на рынок.

Во-вторых, рисовать я совсем не умею: испортила несколько листочков, пока тренировалась и пыталась изобразить подобие кошачьей мордашки. Если вы такие же, как я, ловите совет: попросите того, кто в силах ровно нарисовать треугольнички, сделать контуры прямо на тыкве. И снабдите его маркером!

Нам нужны тыква, ложка, маркер и нож. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Тыква, ножи, человек, который рисует не как трехлетний ребенок, с вами? Тогда за дело!

Шаг 1

Берем тыкву, моем и вытираем.

Шаг 2

Вырезаем верхушку. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Съемная верхняя часть не должна елозить и провалиться внутрь. Поэтому срезаем макушку острым ножом под углом примерно 45 градусов.

Вычищаем тыкву. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Как только срезали верх, начинаем вынимать внутренности.

Шаг 3

Нам нужны тыква, ложка, маркер и нож. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Рисуем маркером лицо.

Шаг 4

Процарапываем на тыкве усы. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Берем нож и начинаем вырезать. Лучше начать с глаз. Чтобы не промахнуться, режем ровно по линиям. Далее - нос и самая сложная часть - рот. Начинаем с середины и плавно двигаемся к углам. После выдавливаем вырезанные части изнутри, чтобы они выпали. И не забываем, что у кота должны быть усы!

Шаг 5

Можно положить в тыкву фонарик. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Подсвечиваем наше произведение искусства. В оригинале внутрь ставят свечку, мы заменили ее фонариком на смартфоне. Также туда можно поместить гирлянду. Готово!

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