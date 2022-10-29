«Мама о нем трепетно заботится»: в Новосибирском зоопарке появился на свет маленький ленивец

В Новосибирском зоопарке появился на свет маленький ленивец. Фото: Новосибирский зоопарк // "Вконтакте".

В Новосибирском зоопарке очередное пополнение. Там на свет появился крошка-ленивец. Малыш родился 12 сентября и первое время не отлипал от мамы. Сейчас же маленький озорник окреп и вовсю осваивает вольер.

– Первый месяц жизни детеныша был очень спокойным периодом, – рассказала зоолог отдела мелких приматов и пингвинов Мария Васенина. – А сейчас малыш всё чаще отправляется на самостоятельные прогулки. Мать реагирует на это очень спокойно. Мы же переживаем, и стараемся сделать вольеры максимально безопасным.

Первое время малыш не отлипал от мамы. А теперь вовсю осваивает вольер. Фото: Новосибирский зоопарк // "Вконтакте".

В вольере для безопасности малыша сотрудники зоопарка развесили дополнительные канаты. Они нужны для того, чтобы крошка-ленивец мог за что-то зацепиться и не упасть.

Зоолог добавила, что природа позаботилась о ленивцах. На лапках у них есть коготки-крючочки. Они позволяют малышам крепко держаться за маму. Крошка-ленивец пока еще очень мал. Поэтому сотрудники зоопарка переживают, когда он проявляет самостоятельность. А вот стойкости маме малыша можно позавидовать. Она, как говорят в Новосибирском зоопарке, само спокойствие.

– В случае с ленивцами, конечно, спокойствие является видовой чертой. Но мы думаем, что дело еще и в характере самой Милены. Она лояльна к людям, лояльна к соседям по вольеру. Беременность и роды ее не изменили. При этом она очень трогательно заботиться о малыше, – добавила зоолог Мария Васенина.

Маленький ленивец пробует взрослую пишу. Мама размягчает ему фрукты, а еще он жуёт листики, до которых дотягивается сам. Но пока основной едой для крохи остается молоко мамы, к которой любопытный малыш так крепко привязан.

Кроха-ленивец уже пробует взрослую пищу. Но основное питание для него пока - мамино молоко. Фото: Новосибирский зоопарк // "Вконтакте".

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