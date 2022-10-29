Что произошло в Новосибирске в ночь на 29 октября 2022 года: последние новости

Супруга осужденного требует заменить статью на «превышение самообороны». Фото: личный архив

Новосибирца отправили в колонию на 8 лет за то, что он застрелил зятя. Однако родственники мужчины с решением суда не согласны и просят пересмотреть дело. Они считают, что обвиняемый спас дочь от мужа-тирана, который поколачивал девушку. А в день трагедии погибший сам чуть не убил свою жену.

Новосибирские ветеринары обновили протезы кошке Дымке, которая зимой 2019 года отморозила себе лапы. Животное тогда чудом удалось спасти — кошку к врачам привезли еле живую. Лапы ей пришлось ампутировать, а уже через полгода Дымка бегала на новых ножках, сделанных из титана с помощью 3D-печати.

62-летний Герой России, бывший космонавт Михаил Корниенко неудачно прыгнул с парашютом. Потерял управление и сломал позвоночник. Спасали его новосибирские хирурги. Они взяли кусочек ребра и заменили один из позвонков. Теперь экстремала можно хоть обратно в космос запускать.

Новосибирец Егор Васильев* всю жизнь увлекался музыкой, после армии основал свой лейбл, занимался выпуском треков местных групп. Две недели назад его жизнь развернулась на 180 градусов — призвали. Однако парень не унывает. Он завел своеобразный дневник мобилизованного, где старается рассказывать о своих нелегких буднях.

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