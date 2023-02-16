«Дотащили волоком до скамейки»: в Новосибирске пенсионерка сломала ногу на остановке

На остановке не чищен лед. Фото: предоставлено дочкой Татьяны Фроловой

Новосибирская пенсионерка сломала шейку бедра, поскользнувшись на остановке. Это случилось 5 февраля. 65-летняя Татьяна Фролова ждала автобус на площади Ленина, напротив дома № 31 по Красному проспекту.

- Было около 9 часов вечера. Возле остановки стоял автобус. Я подошла поближе посмотреть, куда он едет. Поняла, что не в мою сторону, и собралась отходить от него. Развернулась, и мои ноги разъехались в разные стороны. На остановке был накатанный лед, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна Фролова, пострадавшая.

Женщина рухнула на асфальт. На помощь пожилой сибирячке подоспели прохожие. Попытались поднять ее, но ничего не получилось.

- Меня дотащили волоком до скамейки в остановочном павильоне. Я сама вызвала себе скорую. Врачи приехали через 20 минут, - продолжает пенсионерка.

Татьяну Дмитриевну доставили в больницу: врачи диагностировали перелом шейки бедра.

- Меня прооперировали, чувствую себя нормально. Теперь буду восстанавливаться и напишу заявление в полицию, чтобы найти виновных в произошедшем, - подытожила Татьяна.

Медицинский юрист Евгений Павлов, который представляет интересы пенсионерки, рассказал, что они намерены добиваться компенсации.

- Мы будем писать заявление в полицию и искать людей, ответственных за территорию. Добьемся того, чтобы провели проверку, выяснили, как часто остановку приводят в порядок. После восстановления Татьяны Дмитриевны хотим взыскать с виновников моральную компенсацию, - уточнил КП-Новосибирск Евгений Павлов.

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