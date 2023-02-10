«Двинулся с места и раздавил мою маму»: за гибель пенсионерки в центре Новосибирска пьяный водитель тягача сел на шесть лет

Суд приговорила Кузнецова к шести годам колонии. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске подвели итог дела о сбитой насмерть пенсионерке. Она погибла под колесами фуры в марте прошлого года. Водитель не заметил ее, когда та переходила дорогу на зеленый свет. Есть и отягчающие обстоятельства. Как прошло заседание и довольна ли приговором дочь погибшей – в материале КП-Новосибирск.

«ВАША БАБУШКА СЛЕПАЯ»

Сама трагедия случилась год назад – 21 марта. Место происшествия – перекресток улицы Фрунзе и Красного проспекта. Тягач MANповернул, водитель не заметил пешехода. В результате погибла 83-летняя жительница Новосибирска. Целый год длилось следствие, на днях прошло итоговое заседание.

Перед началом процесса обвиняемый и его супруга буквально сцепились с потерпевшей. Разнимать противоборствующие стороны пришлось судебному приставу.

- Ваша бабушка слепая шла, а меня теперь посадят, двое ребятишек останутся.

- Да замолчите вы уже! И женщину свою успокой, - ответила водителю дочь погибшей.

«ЕМУ УЖЕ БЫЛ «КРАСНЫЙ»

На скамье подсудимых 37-летний Сергей Кузнецов. Дочь погибшей уверена: ее мать прожила бы еще лет десять. Несмотря на возраст, а Светлане Еньшиной было 83 года, пенсионерка полностью самостоятельно себя обслуживала, ездила на дачу, ходила в ЖЭУ. В день трагедии пожилая женщина как обычно прогуливалась по центру города. И пересекая улицу Фрунзе, угодила под колеса длинномера.

- Он засунул нос на перекресток. Когда ему уже был «красный», «зеленый» загорелся тем, кто двигался по Красному проспекту. И как он сказал на следственном эксперименте: «Мне бибикали». Не глядя абсолютно по сторонам, он двинулся с места и раздавил мою маму, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск дочь погибшей Инга Хетсоидзе.

Прокуратура добавляет факты:

- 21 марта 2022 года около 17 часов водитель Кузнецов, находясь в состоянии опьянения, управляя автомобилем Ман грузовой тягач сидельный с полуприцепом, нарушая ПДД, действуя с преступной небрежностью, находясь на перекрестке улиц Фрунзе и Красного проспекта наехал на пешехода 1938 года рождения, - пояснила журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.

Двигаться по Красному проспекту водитель длинномера не имел никакого права. Там установлены ограничения для большегрузов. Сергей говорит, обычно ездил в объезд, но в тот роковой день поторопился и доверился маршруту, который предложил ему навигатор.

СЛЕДЫ МЕФЕДРОНА И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Судят Сергея по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Почему опьянение? В анализах Кузнецова обнаружили следы мефедрона. На заседании мужчина пояснил, что родственница дала ему какую-то таблетку от бессонницы.

- Почему Вас судят за ДТП в состоянии опьянения? – уточнила корреспондент КП-Новосибирск у подсудимого, пока судья ушла в совещательную комнату.

- У меня 20 марта день рождения, я спал вообще целый день дома. Может когда-то употребил, оно же в крови или в моче неделю или сколько там, месяц, остается. Я вообще не понимаю. Меня же потом на независимую экспертизу возили, я везде все сдавал, все нормально.

После этих слов в диалог вмешалась потерпевшая, эмоционально заявив, что в материалах дела имеется экспертиза, свидетельствующая о том, что Кузнецов страдает алкоголизмом.

- Я маму как похоронил, да, начал выпивать, - признается подсудимый.

С учетом собранных доказательств и мнения гособвинителя, судья приговорила Кузнецова к шести годам колонии общего режима. Под стражу его взяли в зале заседаний, не дав попрощаться с рыдающей женой, увели в конвойное помещение. После отбытия основного наказания Сергей не сможет сесть за руль еще два с половиной года. Потерявшая мать Инга вздохнула с облегчением. Таким исходом она осталась довольна. По крайней мере, в ближайшее время водитель не представляет ни для кого опасности:

- Он заслуживает реального срока. Потому что уже не в первый раз он задерживается за вождение в нетрезвом виде, и никаких выводов он не сделал. Человек сам не может остановиться. Вынуждены его остановить, - резюмировала Инга Хетсоидзе.

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