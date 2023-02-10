Одну убил, вторая выжила: новосибирский педофил снова отправился за решетку

Вячеслав Завьялов проведет в колонии 19 лет. Фото: Мария НОВИКОВА

Ранее судимый за педофилию новосибирец получил новый срок. На этот раз его признали виновным в убийстве и покушении на жизнь человека. На финальном заседании областного суда по делу особо опасного рецидивиста побывала корреспондент КП-Новосибирск.

ПРОСЛЕДИЛ И ЗАШЕЛ В ДОМ

Вячеслав Завьялов отворачивается от теле- и фотокамер и не отвечает на вопросы журналистов. За решеткой 50-летний мужчина не впервые. Освободился всего два года назад, отсидев 11 лет за сексуальные преступления в отношении детей. По информации источника КП-Новосибирск, жертвами извращенца были маленькие дочери его знакомой.

Вновь уголовника взяли под стражу в августе 2021-го. Задержанный рассказал следователям, что на станции Новосибирск-Западный встретил женщину с маленькой дочерью. Вместе они на электричке доехали до Чика. Попутчик был явно навеселе и пытался продолжить знакомство. Однако мать с ребенком поспешили домой. Отвергнутый кавалер не успокоился и тайком проследил за ними.

- Подозреваемый предложил женщине распить алкогольные напитки, но получил отказ. Далее подозреваемый выхватил нож из рук потерпевшей, которая в это время готовила еду, и начал наносить им удары по телу женщины, после чего выволок ее в беседку дома, где ранил потерпевшую в шею. Последняя начала звать на помощь, - пояснили в СУ СКР по НСО.

Ранее во время следственного эксперимента, Вячеслав Завьялов это подтвердил:

- Я зашел к ним, у нас получилась ссора. Я ударил ее сначала по щеке, забрал нож и начал тыкать, - рассказал он во время следственного эксперимента.

Вячеслав Завьялов напал на женщин с ножом. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

ИЗБАВИЛСЯ ОТ СВИДЕТЕЛЬНИЦЫ

На крики раненой прибежала соседка. От ненужного свидетеля кровавых разборок Завьялов поспешил избавиться:

- Подсудимый увидел Убогову (соседку – прим. ред.) и, осознавая, что она застигла его на месте преступления, нанес и ей множественные удары в шею и в туловище. От ранений она скончалась на месте происшествия. Смерть Гоман (женщина из электрички – прим. ред.) не наступила, поскольку ей была своевременно оказана медицинская помощь, и ввиду ее активного сопротивления, - рассказала журналисту КП-Новосибирск старший прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Ирина Балаганская.

На след подозреваемого полицейские вышли меньше чем за сутки. На допросах Вячеслав Завьялов подробно рассказал, как орудовал ножом. Но вину признал частично, мол, смерти потерпевшим не желал. И все же все, что случилось, судья посчитала особо опасным рецидивом. Так что новый срок, как и первый, он будет отбывать в предельно жёстких условиях:

- Окончательно к отбытию назначить Завьялову наказание в виде лишения свободы на срок 19 лет в исправительной колонии особого режима, - зачитала судья свое решение.

Кроме того, по решению Фемиды, с подсудимого взыщут 100 тысяч рублей в пользу выжившей потерпевшей. Еще 700 тысяч он заплатит сыну женщины которую отправил на тот свет.

- Что произошло, почему совершили убийство? – попыталась поговорить с осужденным корреспондент КП-Новосибирск.

Но вместо того, чтобы ответить, он обратился к конвою с просьбой побыстрее увести его из зала:

- Пойдем, а то я сейчас наговорю здесь.

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