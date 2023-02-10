«Услышали громкий звук и резко ощутили вакуум»: чудесные истории спасения жителей обрушившейся пятиэтажки в Новосибирске

Нескольким людям (и животным) удалось спастись после мощного взрыва. Фото: Фото: благотворительный фонд АНО «ВИАВЕТ»/Анна ПАШАГИНА.

На месте взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 завершили разбор завалов. Люди, которые выбрались из-под завалов, второй день делятся, как смогли выбраться из-под завалов.

Одна из тех, кому чудом удалось спастись, была пенсионерка, которая пошла заниматься скандинавской ходьбой, а когда вернулась, то уже увидела обрушенный подъезд. Местная жительница помогла ей дойти до больницы, где находились другие жильцы дома.

Но нашлись и те, кому пришлось выбираться из-под обломков. Мужчина по имени Саид рассказывает об этом эпизоде так: Бог дал новую жизнь.

Саид - один из первых спасшихся, кто поделился своей историей. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Я шесть лет живу в этом доме, снимал там комнату у хозяина на 4 этаже. На работу должен был прийти к 10 утра. Проснулся за несколько минут до взрыва, услышал, как ехала электричка, стены немного затряслись. А затем увидел, как на меня начал падать бетон с потолка! Что-то бахнуло! Я подорвался, включил фонарик, темно, ничего не видно. Кричал хозяину, живой ли он. Он ответил, что да. Говорил мне: «Беги, Саид, спасайся, ты молодой, за меня не переживай!» Увидел, что в коридоре, все обрушено, двери уже не было. Успел даже надеть штаны, футболку, куртку, схватил документы и кое-как спустился. Точно не помню, как именно. Цеплялся за что-то. Руки были все в крови, — так рассказал спасшийся «КП» - Новосибирск».

А вот еще примеры: две женщины, которые по злой иронии судьбы оказались у самого эпицентра взрыва.

— Когда случился взрыв, оказались на вершине завалов. Я пыталась ползти по развалинам, чтобы найти выход, выбраться вниз, искала лестницу, чтобы спуститься по ней. Муж из-за взрыва сломал ногу. Я тоже получила травму головы. Но мне это было тогда не важно… я донесла его до «скорой», вместе нас увезли в больницу, – рассказала КП-Новосибирск Наталья, живущая на пятом этаже.

Жительницы пятиэтажки с ужасом вспоминают, как спаслись из взорвавшегося дома. Фото: Анна ПАШАГИНА

Еще одна жительница пятиэтажки, Кристина, в момент ЧП была дома с сыном.

– Мы завтракали, когда произошел врыв. Услышали громкий звук, затем резко ощутили вакуум… Выбило стекла, разбило зеркала, вентиляцию. Я схватила ребенка в охапку, и мы выбежали из квартиры. Не помню, как выбрались, как мы бежали, как оказались на улице… Сейчас голова болит, плохо себя чувствую…, – поделилась с КП-Новосибирск Кристина.

7-летний мальчик почти не пострадал, а его мама попала в больницу. Фото: Анна ПАШАГИНА

Из-под завалов спасся и 7-летний мальчик. Он с мамой как раз собирался идти в школу, до выхода оставалось совсем чуть-чуть… Взрывом ему повредило ногу, обсыпало камнями. А мама попала в больницу.

Из-под завалов спасли трех котов. Фото: благотворительный фонд АНО «ВИАВЕТ»/Анна ПАШАГИНА.

Самые беспомощными оказываются животные. Они еще больше, чем люди, не понимают, что происходит. Спасатели вытащили из-под обломков серого кота Митю, который громко мяукал и звал на помощь. Но его хозяйка погибла… А сегодня вытащили кошек Геру и Хильду, которые больше суток провели под обломками.

Так разрушенный дом выглядел сегодня днем. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, 10 февраля в Новосибирске объявлен день траура по погибшим. Их количество достигло 13 человек. Подозреваемых газовщиков, которые накануне меняли в доме газовые шланги, отправили в СИЗО до 9 апреля.

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