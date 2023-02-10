Трагедии-близнецы: 22 года назад в Новосибирске уже взрывался газ в пятиэтажке

На Новый год жители улицы Степной пережили то же, что и сегодня — жители улицы Линейной. Фото: Андрей КОПАЛОВ (архив КП)/ Анна ПАШАГИНА

Завалы после взрыва газа в доме по улице Линейная, 39 в Новосибирске спасатели закончили разбирать только утром 10 февраля. В результате утечки газа обрушилось два подъезда, 13 погибших, в числе которых двухлетняя девочка, 22 пострадавших — и еще несколько десятков людей, которые в один миг потеряли близких и дом.

Новосибирцы вспоминают о похожем страшном ЧП, которое случилось 31 декабря 2000 на улице Степной. В тот день жильцы дома не отмечали Новый год за столами со всей семьей, а звали на помощь, переживали за родных и задавались вопросом: как такое могло случиться? Сравниваем две трагедии.

ЖЕРТВЫ

22 года назад в доме №64 по улице Степной погибли 5 человек, в том числе двое подростков 10 и 15 лет. Могло быть в разы больше, если бы не канун праздника. Взрыв произошел в 12 часов дня, многие тогда ушли за покупками к застолью. А вернулись уже к руинам.

В трагедии 2000 года погибли пятеро человек. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

9 февраля 2023 года жители улицы Линейной утром собирались в детский сад, школу, на работу. Некоторые планировали остаться дома и вдруг в 7.39 рвануло... Взрыв разрушил два подъезда. Под завалами погибли 13 человек, много людей в больнице…

Под завалами на улице Линейной погибло 13 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

Дом на улице Степной разрушился из-за газа. Но за несколько лет у жителей возникла версия: мол, недруги хотели взорвать квартиру силовика, что проживал в пятиэтажке, тротилом. На официальном уровне эта версия не рассматривалась.

В первые минуты взрыва на Линейной зеваки тоже делились домыслами: может быть, дело вовсе не в бытовом газе? Но уже через час версия с газом стала фактом.

Старожилы помнят и одновременно не хотят вспоминать Новый 2001 год, который оказался кошмаром. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Жители дома вспомнили, что накануне по квартирам ходили странные люди, представлялись газовщиками и предлагали поменять шланг и газовый счетчик за завышенную плату. Есть версия, что эти ушлые ребята при работе никаких правил безопасности не соблюдали. И как раз после визита подозрительных гостей в доме пахло газом. Двух «газовщиков», жителей Омской области, задержали сотрудники ФСБ. Им грозит до 10 лет колонии.

Спасатели работали на месте больше суток. Фото: Анна ПАШАГИНА

СУДЬБА ЖИЛЬЦОВ

Пятиэтажка на Степной стоит по-прежнему. Внешне она отличается от других: после ремонта ее покрасили в пастельные тона. Большинство жильцов съехали - некоторые получили новые квартиры, другие просто не смогли продолжать ложиться спать и просыпаться в доме.

Новый 2001 год жильцы дома №64 отмечали в спортзале школы, когда их дом был разрушен. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Ближайшая школа №175 выделила тогда спортзал, чтобы 200 спасенных человек смогли встретить 2001 год. А потом еще две недели без перебоя кормила ликвидаторов аварии. В январе на помощь пострадавшим пришла мэрия: 30 семьям, лишившимся квартир, помогла найти новое жилье, закупить одежду, продукты, оплатить похороны, поминальные обеды, а также лечение пострадавших.

Дом №64 отличается от соседних более светлой краской. Фото: Даба ДАБАЕВ

Пятиэтажку на улице Линейной не будут восстанавливать — дом после взрыва просто рассыпался. И только верхний этаж завис над пустотой - каким-то чудом удержался между двумя соседними подъездами. Спасателям пришлось снести и его, чтобы не ставить свои жизни под угрозу.

Разбор завалов уже прекращен, но спасатели не уезжают. Фото: Анна ПАШАГИНА

Лишившихся крова расселят в аварийный жилищный фонд. Ночь с 9 на 10 февраля они провели социальных центрах и муниципальной гостинице «Северная». Приютом стала школа №85, куда привозили гуманитарную помощь.

Сегодня в Новосибирской области объявлен траур. Фото: Анна ПАШАГИНА

10 февраля 2022 года в Новосибирске объявили днем траура. Люди организовали мемориал и несут цветы и игрушки на место трагедии, чтобы почтить память погибших.

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