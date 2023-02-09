Повестка дня двадцать третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

1. Об отчете о результатах деятельности мэра города Новосибирска и мэрии го-рода Новосибирска в 2022 году

2. О внесении изменений в статью 45.1 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чте-ние)

3. О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов города Новоси-бирска (первое чтение)

4. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (первое чтение)

5. Об отчете начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску за 2022 год

6. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2023 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 488

7. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев