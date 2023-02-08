«Зверски убит рукой злодея»: больше 40 лет спустя новосибирцы приносят игрушки к памятнику погибшего мальчика Жени Короткевича. Кто он такой?

К мемориалу каждый год приносят новые игрушки. Фото: Александр МАТВЕЕВ/архив КП.

В Калининском районе в лесу около улицы Объединения есть памятник. Вокруг него расставлены игрушки, а надпись гласит: «Здесь зверски убит рукой злодея семилетний Короткевич Женя». Убийца лишил ребенка жизни в 1979 году, но, несмотря на то, что прошло столько лет, новосибирцы помнят о трагедии.

Забытый и никому не нужный памятник погибшему мальчику долгое время стоял на улице Овчукова в Калининском районе, пока в 2015 году случайный прохожий не выложил фото в соцсети. С виду - маленькая будочка. Такую издали в снегу или в густых зарослях не разглядеть. Сразу после публикации фотографий несколько человек собрались и поехали его искать, чтобы привести в порядок. С тех пор рядом с памятником каждый год появляются новые игрушки.

Главной загадкой остается то, кто убил ребенка и каким образом. Преступление так и не раскрыли, а среди местных старожилов ходило много слухов. Возможно, Женю убил уголовник, который так отомстил матери мальчика за то, что та не дождалась его из тюрьмы. В феврале-марте 1979 года после исчезновения Жени в районе находили тела и других жертв…

Почти 8 лет неравнодушные новосибирцы ухаживают за памятником, приносят мягкие игрушки и машинки. Они выкрасили его голубой краской, повесили сбоку портрет Жени Короткевича. Только лица на нем теперь не видно: в 2015 году какие-то вандалы расстреляли табличку из пневматической винтовки. Новую фотографию с портретом поместили сверху.

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