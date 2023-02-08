«Почистил, завел, прогрел»: сибиряк неспешно угонял автомобиль – свидетельница думала, что так и надо

Потерпевшая уверена, что угонщик был под веществами. Фото: стоп-кадры.

В Калининском районе Новосибирска 41-летний мужчина угнал машину из банного комплекса. Он забрел туда глубокой ночью через задние ворота. Прошел ресепшн, кухню. Администратор в это время смотрела камеры наблюдения и приняла его за банщика-растопщика, поэтому не проявила какого-то интереса.

– Он дошел до каморки, где моя сестра переодевается и пьет чай. Там лежали ключи от ее «Мазды». Он взял их, вышел, а потом – зашел к администратору. Спросил, где здесь выход? На тот момент администратор подумала: «Наверное это все-таки не банщик, а клиент», и подсказала, – рассказала КП-Новосибирск Ольга*, сестра пострадавшей.

На улице гость отыскал одинокий автомобиль на парковке. На кадрах с камер видно, как он завел машину, довольно долго ждал, пока она прогреется, даже немного почистил ее. На ней доехал до садового общества под Кольцово и врезался в сугроб. К тому времени иномарку уже искали в полиции: банщицы наконец-то осознали, что по их коридорам бродил не клиент, а преступник.

Угонщика нашли в районе дач. Он приставал к местным, просил сменную одежду, вероятно, для маскировки.

– По его словам, в 2 часа ночи на чужой машине он поехал на работу, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские вернули «Мазду» владелице. А внутри – подарки: шприцы.

– Следователь сказала, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Но при этом говорила, что он под веществами. И по камерам видно, что явно не в себе, – уточнила КП-Новосибирск собеседница. – Также мне в полиции сказали, что он два раза был судим по статье 228 (о незаконном хранении наркотических веществ).

И вот грозит новый срок. В МВД сейчас дело расследуют по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». По ней угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.

*имя героини изменено в целях анонимности

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