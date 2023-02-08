В «Единой России» рассказали, как проходит интеграция новых регионов в сфере социальной политики

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия» пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты будут пересчитаны по российскому законодательству.

- Мы будем исходить из принципа сохранения доходов каждого человека. Если ему была положена выплата и она окажется выше, чем по российскому законодательству, будет установлена региональная доплата. И она будет индексироваться вместе с основным «телом» пенсии. Оформить пенсию как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них лица смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. При этом пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста, - рассказал координатор направления «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Координатор направления «Хорошая работа - достаток в доме» народной программы «Единой России», замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Для установления мер социальной поддержки жители новых регионов смогут предоставлять документы на украинском языке.

Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, которые признаны инвалидами.

- Им будут установлены группы инвалидности по российскому законодательству. Но до 1 января 2026 года им предстоит пройти медико-социальную экспертизу, - пояснил Андрей Исаев.

По его словам, для расчета больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя заработная плата за период с 30 сентября 2022 года.

Право на льготы после принятия и вступления законопроекта в силу получат в том числе лица, признанные пострадавшими от радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

К единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения: Госдума приняла в первом чтении законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах.

До 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав России, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории медицинских и фармацевтических работников. После 1 января 2026 года аккредитация будет проводиться по российскому законодательству.

- Прописывается, кто допускается к осуществлению медицинской деятельности. Мы признаем все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены. Поэтому люди, которые работают там (в новых регионах. - Ред.), могут ни о чем не беспокоиться, - заверил координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Координатор направления народной программы «Здоровье человека», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

- Все это направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи, это же отражено в народной программе «Единой России». Все ее положения должны быть распространены на эти территории: это и оснащение первичного звена оборудованием, и кадровое обеспечение. Сейчас огромное количество наших докторов работают там: добровольцы (более 500 человек приехали в свой отпуск), доктора от центра медицины катастроф, от субъектов на подшефных территориях. Они тоже помогут максимально быстро адаптироваться к этой системе. Там живут наши люди, мы их не бросим, - подчеркнул Дмитрий Хубезов.

Также запущен процесс интеграции в сфере образования. После вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации.

Также до этого момента поступление в вузы будет осуществляться по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, или ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру - по результатам вступительных испытаний.