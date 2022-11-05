Что произошло в Новосибирске в ночь на 5 ноября 2022 года: последние новости

В Черепановском районе Новосибирской области 16-летняя девочка погибла под колесами «Лады». Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Черепановском районе Новосибирской области 16-летняя девочка погибла под колесами «Лады». Случилось ДТП 3 ноября. Она ехала по трассе «Сузун-Черепаново» на рейсовом автобусе. Он остановился в неположенном месте и девочка решила перебежать дорогу: в этот момент ее и сбила машина, ехавшая по встречке. Скончалась девочка на месте от полученных травм. На месте работал экипаж ДПС, сейчас по данному факту проводит проверку прокуратура.

В Новосибирске 4 ноября отметили День народного единства. Праздничные мероприятии были развернуты на разных площадках. Одной из крупных стала площадка у концертного зала имени Каца. Там прошел фестиваль «Мы Россия — мы вместе! ». В три часа дня там провели патриотический концерт, где выступили коллективы из разных регионов. Также на фестивале проводилась выставка-ярмарка народных ремесел, молодецкие игры и многонациональная молодежная вечерка. А в два часа дня военные провели там флешмоб, растянув огромный флаг России под государственный гимн.

Псу по кличке Малой, хозяин которого отправился добровольцем в зону СВО, нашли новый дом. Изначально сибиряк оставил своего любимца другим людям, но те вскоре решили избавиться от собаки, и, разыграв спектакль про якобы найденного на трассе пса, отдали его волонтерам. Сейчас стафф уже чувствует себя намного лучше: новая семья заботится о нем, занимается его лечением и восстановлением.

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