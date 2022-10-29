Тратила миллионы на «всякие развлекалки»: воспитательница детдома устроила гламурную жизнь родной дочери на деньги доверчивых сирот

57-летняя воспитательница детского дома, по версии МВД, обманула как минимум трех инвалидов. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

Дети искали в ней маму, а она оказалась жестокой мачехой будто из плохой сказки. Полиция Томска раскрыла чудовищную аферу, которую долгие годы проворачивала воспитательница детского дома. Женщине 57 лет, у нее есть 37-летняя родная дочь. Обе теперь под арестом. Вскрылось, что несколько лет они жили за счет сирот-инвалидов, обманывали их, уверяли, что будут им семьей, а на деле женщин интересовало только содержимое банковских счетов.

КУРОРТ ЗА МИЛЛИОН

Первая жертва обмана, о которой узнали оперативники, была под опекой у этой семьи. В полиции рассказывают: девушка - инвалид, но по закону диагноз разглашать нельзя. К воспитательнице была привязана с детского дома. Как и многие брошенные дети, искала в ней маму. Какова же была радость доверчивой девушки, когда женщина ласково начала называть ее дочкой. А потом предложила взять ее под опеку - сразу после выпуска из детского дома. Только вот воспитательницей двигали не материнские чувства, а меркантильные.

- Воспитатель узнала, что девушка ежемесячно получает пенсию по инвалидности на спецсчет, которым сможет воспользоваться по достижении 18 лет, рассказала об этом родной дочери, и у них возник план аферы. Войдя в доверие к подростку, работница детдома убедила девушку после выпуска переехать к ней, стала ее опекуном. Далее родная дочь педагога, обманув девушку-инвалида, оформила у нотариуса доверенность на право снятия денег с ее счета, - рассказывают в ГУ МВД по Томской области.

На счету было более 3,8 миллиона рублей: девушка даже по достижении совершеннолетия продолжала получать пенсию по инвалидности. Но деньги эти в итоге достались не ей, а родной дочери воспитательницы. Куда же она их потратила? На гламурную жизнь. Сама родная дочь педагога полицейским на допросе откровенно сказала:

- Тратила деньги в Сочи на всякие развлекалки.

37-летняя дочь воспитательницы на допросе призналась, что почти миллион у нее ушел на отдых в Сочи. Теперь вместо курортов ее ожидает СИЗО. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Томской области.

В МВД говорят о расходах подробнее.

- 1,5 миллиона рублей потратила на погашение долгов по кредитам. Еще около миллиона - на курортную поездку, оставшуюся сумму перевела на свой счет в другой банк, - уточняют в полиции.

Этим делом занимается отдел по борьбе с организованной преступностью. И когда оперативники стали разбираться в деталях, обнаружили и других пострадавших - двух парней, которые тоже когда-то считали воспитательницу своей второй мамой.

«ДУМАЛИ, ОНА ИМ ПОМОГАЕТ»

- Было установлено, что ранее работница детского дома уже оформляла опекунство над двумя воспитанниками, которые в настоящее время с ней не проживают, - говорят в ГУ МВД по Томской области.

Парней опросили, и так в деле появились новые эпизоды.

Схема была похожая. Молодые люди тоже думали, что воспитатель им помогает. Одному выпускнику детдома, который также является инвалидом, воспитательница предложила купить квартиру. Догадайтесь, кому в итоге досталось жилье.

- В ноябре 2021 года воспитатель просто убедила 18-летнего молодого человека снять с принадлежащего ему счета 3 миллиона рублей, пояснив, что поможет приобрести на эти деньги жилье для него. Но в итоге квартира была оформлена на педагога, а не на молодого человека, - продолжают в томском главке.

В июле этого года женщина обманула еще одного выпускника. Инвалид не разбирался в ценах на компьютеры и попросил «маму», как он думал, помочь выбрать технику.

- Женщина убедила сироту снять с принадлежащего ему счета 330 тысяч рублей и передать ей. Получив деньги, она купила ему только ноутбук за 60 тысяч рублей, а остальные деньги потратила на себя, - добавляют в ГУ МВД по Томской области.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Так как оно было совершено группой лиц в крупном размере да еще и касалось права человека на жилье, предполагаемым аферисткам грозит до 10 лет колонии. И деньги придется все-таки вернуть инвалидам.

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