25 миллионов рублей вместо празднования Нового года направят мобилизованным

Депутаты и городские власти поддерживают мобилизованных. Фото: Предоставлено Советом депутатов города Новосибирска

На 20-й сессии депутаты Совета депутатов города Новосибирска приняли поправки в городской бюджет и перераспределили средства с новогодних праздников на помощь мобилизованным сибирякам, которые сейчас находятся в зоне СВО, и их семьям. Что именно изменится в связи с важной инициативой - читайте в нашем материале.

ПРАЗДНИК ПРОЙДЕТ СКРОМНЕЕ

Изначально финансы на торжества были выделены с учетом того, что город в этом году станет новогодней столицей России. Но нынешняя обстановка внесла свои коррективы.

- В проекте решения предусмотрены расходы на оказание помощи мобилизованным гражданам и членам их семей за счет сокращения ассигнований, запланированных на проведение праздничных мероприятий в декабре, - сообщил, выступая перед депутатами, начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска Александр Веселков.

Для того чтобы новосибирцы, которые отправляются в зону СВО, чувствовали поддержку и не нуждались в самом необходимом, депутатское объединение «Единая Россия» обратилось к мэру города Анатолию Локтю с предложением перераспределить средства, уменьшив траты на празднование Нового года в столице Сибири. И городские власти согласились с депутатами.

- 25 миллионов было срезано с празднования Нового года. Отказались от ледового шоу, 3D-проекции на здание НОВАТа, фейерверков, была сокращена праздничная программа и отменено продолжение освещения Красного проспекта гирляндами. 15 миллионов направлены на помощь мобилизованным и их семьям, 10 миллионов - на закупку специализированных товаров по заявкам Министерства обороны для убывающих на СВО, - рассказал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

ДЕНЬГИ НА ТЕХНИКУ И ЛЕКАРСТВА

В итоге 15 миллионов рублей направлены на помощь мобилизованным и их семьям: сейчас за помощью к депутатам и городским властям обращаются те, кто находится в трудной жизненной ситуации. В основном родным мобилизованных нужна финансовая помощь на лечение, одежду, на приобретение лекарств. И конечно, без поддержки их никто не оставит.

Оставшиеся 10 миллионов рублей пойдут на закупку специализированных военных товаров по заявкам Министерства обороны для уезжающих в зону СВО. Напомним, что правительство страны разрешило регионам закупать для мобилизованных за счет средств местных бюджетов такие товары, как беспилотники, приборы ночного видения, бинокли и прицелы. Также средства пойдут на закупку лекарств и медприспособлений, которые будут необходимы в зоне СВО.

- Позиция «есть Минoбороны, пусть оно занимается, а мы в стороне и нас это не касается» в корне неправильная. Если есть возможность помогать, в том числе и средствами из бюджета, надо это делать. Мы не должны оставаться в стороне, - подчеркнул председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Но это не значит, что новосибирские ребятишки останутся без Нового года в городе. Свои новогодние программы готовят новосибирские театры. А на площади Ленина и Михайловской набережной ребят будут поздравлять Дед Мороз и Снегурочка.

Особое внимание уделят детям из семей мобилизованных, а также ребятишкам, приехавшим в Новосибирск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Для них пройдут праздничные торжества с подарками и поздравлениями.

Обсудили депутаты и еще один важный момент: учесть траты на поддержку мобилизованных и их семей в будущем году. Совет депутатов города Новосибирска предложил запланировать отдельную статью расходов в бюджете на 2023 год именно на эти цели. И сомнений в том, что важная инициатива будет поддержана, нет.