Штрафы или подарки? В Новосибирске «Комсомолка» вместе с ГИБДД поздравила автомобилистов

Так менялось выражение лица водителей после остановки инспектором.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Накануне Дня автомобилиста КП-Новосибирск, ГИБДД города Новосибирска, бойцы MMA школы единоборств «Шторм» и партнер - компания «Родные масла» - поздравили водителей, напомнили им о правилах безопасного движения и вручили подарки.
Первым инспектор ГИБДД остановил таксиста Евгения Нечунаева.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Утро, площадь Ленина, сыплет снежок и мороз пощипывает пальцы. Останавливаем первую машину. За несколько секунд настороженный взгляд водителя такси Евгения Нечунаева сменяется улыбкой. Он внимательно выслушивает инспектора, обещает соблюдать все правила и радостно принимает подарки:
- Неожиданно и очень приятно! Воспользуюсь старой поговоркой и пожелаю всем автомобилистам ни гвоздя ни жезла!
Компания «Родные масла» приготовила для автомобилистов приятные сувениры. Фото: Компания «Родные масла»
Всем участникам акции партнер мероприятия - компания «Родные масла» - приготовил приятные сувениры и напомнил: если пришла пора менять масло, вас здесь ждут. Надежные бренды, честные цены, бонусы и скидки на услуги, причем новым клиентам замена - бесплатно.
Нариман очень обрадовался встрече с любимым ведущим Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Следующий водитель - Нариман. Он настоящий поклонник Радио «Комсомольская правда» и ведущего Вадима Алексеева, постоянно участвует в конкурсах и уже полчаса дежурит на площади Ленина, ожидая начала акции. О ней он узнал как раз из радиоанонса «Комсомолки».
Инна Минковская раньше получала штрафы за превышение скорости, но теперь старается водить аккуратнее.
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Елена Шмолина правил не нарушает и к остановке на площади Ленина отнеслась спокойно. Когда вместо просьбы показать права услышала от инспектора ГИБДД поздравление с Днем автомобилиста и получила сувениры, расплылась в улыбке.
Елена Шмолина: «Замечательная акция, очень приятно!»
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
- Очень неожиданно. О Дне автомобилиста слышала от родителей. Теперь буду точно знать, когда он. Как вариант, отпраздновать его можно идеальным вождением, - предложила Елена.
Сергей и Елена пристегнуты, муж возит супругу бережно и аккуратно.
- Мы никогда не переживаем, когда нас останавливают, потому что у нас все в порядке: и машина, и документы, - говорит Елена, - но очень приятный поворот сюжета получился, подняли настроение, спасибо!
Елена: «Подняли настроение, спасибо!»
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
У Сергея 25 лет стажа вождения, он знает, что День автомобилиста празднуется в последнее воскресенье октября. Это событие они с женой планируют отметить чаем с тортом.
Поздравления и подарки получил водитель эвакуатора Андрей Степычкин. Всем автомобилистам пожелал безопасных дорог, удачи и посоветовал не нарушать правила, чтобы у эвакуаторщиков было меньше улова.
В холодное время года ухаживать за авто особенно важно. Фото: Компания «Родные масла»
Для того чтобы вождение было безопасным, нужно вовремя обслуживать свой автомобиль. Партнер акции - компания «Родные масла» - помогает автомобилистам подобрать масло для любого двигателя, охлаждающую и тормозную жидкость для любого авто и на любой бюджет.
Геннадий Денисов: «Даже в День автомобилиста главнее всего - любовь!»
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Геннадий Денисов пожелал всем новосибирцам любви.
- Будет любовь - все приложится: и погода будет не пасмурная, и в семье все нормально. Главное на земле - любовь. И даже в День автомобилиста любовь главнее всего! - уверен водитель.
Команда «Комсомолки», ГИБДД Новосибирска, бойцы MMA и партнер акции - компания «Родные масла»: «С Днем автомобилиста!»
Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Все подарки и напутствия о безопасном движении розданы, не заканчивался в это утро только снег.
- Городская автоинспекция регулярно проводит на территории Новосибирска направленные на безопасность дорожного движения профилактические мероприятия по различной тематике. Надеюсь, что наша работа принесет пользу, водители прислушаются, будут более дисциплинированными, - подытожил начальник отделения организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД капитан полиции Антон Ткаченко.
Благодарим нашего партнера - компанию «Родные масла»!
Записаться на замену и диагностику технических жидкостей в сервисах «Родные масла» можно по телефону (383) 383-00-03 или на сайте rmasla.ru
Сайт: rmasla.ru
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