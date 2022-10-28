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Общество28 октября 2022 13:00

Штрафы или подарки? В Новосибирске «Комсомолка» вместе с ГИБДД поздравила автомобилистов

В снежный холодный день нашей команде удалось поднять настроение полусотне водителей
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Анастасия ФЕДОРЧЕНКО
Так менялось выражение лица водителей после остановки инспектором.

Так менялось выражение лица водителей после остановки инспектором.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Накануне Дня автомобилиста КП-Новосибирск, ГИБДД города Новосибирска, бойцы MMA школы единоборств «Шторм» и партнер - компания «Родные масла» - поздравили водителей, напомнили им о правилах безопасного движения и вручили подарки.

Первым инспектор ГИБДД остановил таксиста Евгения Нечунаева.

Первым инспектор ГИБДД остановил таксиста Евгения Нечунаева.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Утро, площадь Ленина, сыплет снежок и мороз пощипывает пальцы. Останавливаем первую машину. За несколько секунд настороженный взгляд водителя такси Евгения Нечунаева сменяется улыбкой. Он внимательно выслушивает инспектора, обещает соблюдать все правила и радостно принимает подарки:

- Неожиданно и очень приятно! Воспользуюсь старой поговоркой и пожелаю всем автомобилистам ни гвоздя ни жезла!

Компания «Родные масла» приготовила для автомобилистов приятные сувениры. Фото: Компания «Родные масла»

Компания «Родные масла» приготовила для автомобилистов приятные сувениры. Фото: Компания «Родные масла»

Всем участникам акции партнер мероприятия - компания «Родные масла» - приготовил приятные сувениры и напомнил: если пришла пора менять масло, вас здесь ждут. Надежные бренды, честные цены, бонусы и скидки на услуги, причем новым клиентам замена - бесплатно.

Нариман очень обрадовался встрече с любимым ведущим Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске.

Нариман очень обрадовался встрече с любимым ведущим Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Следующий водитель - Нариман. Он настоящий поклонник Радио «Комсомольская правда» и ведущего Вадима Алексеева, постоянно участвует в конкурсах и уже полчаса дежурит на площади Ленина, ожидая начала акции. О ней он узнал как раз из радиоанонса «Комсомолки».

Инна Минковская раньше получала штрафы за превышение скорости, но теперь старается водить аккуратнее.

Инна Минковская раньше получала штрафы за превышение скорости, но теперь старается водить аккуратнее.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Елена Шмолина правил не нарушает и к остановке на площади Ленина отнеслась спокойно. Когда вместо просьбы показать права услышала от инспектора ГИБДД поздравление с Днем автомобилиста и получила сувениры, расплылась в улыбке.

Елена Шмолина: «Замечательная акция, очень приятно!»

Елена Шмолина: «Замечательная акция, очень приятно!»

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Очень неожиданно. О Дне автомобилиста слышала от родителей. Теперь буду точно знать, когда он. Как вариант, отпраздновать его можно идеальным вождением, - предложила Елена.

Сергей и Елена пристегнуты, муж возит супругу бережно и аккуратно.

- Мы никогда не переживаем, когда нас останавливают, потому что у нас все в порядке: и машина, и документы, - говорит Елена, - но очень приятный поворот сюжета получился, подняли настроение, спасибо!

Елена: «Подняли настроение, спасибо!»

Елена: «Подняли настроение, спасибо!»

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

У Сергея 25 лет стажа вождения, он знает, что День автомобилиста празднуется в последнее воскресенье октября. Это событие они с женой планируют отметить чаем с тортом.

Поздравления и подарки получил водитель эвакуатора Андрей Степычкин. Всем автомобилистам пожелал безопасных дорог, удачи и посоветовал не нарушать правила, чтобы у эвакуаторщиков было меньше улова.

В холодное время года ухаживать за авто особенно важно. Фото: Компания «Родные масла»

В холодное время года ухаживать за авто особенно важно. Фото: Компания «Родные масла»

Для того чтобы вождение было безопасным, нужно вовремя обслуживать свой автомобиль. Партнер акции - компания «Родные масла» - помогает автомобилистам подобрать масло для любого двигателя, охлаждающую и тормозную жидкость для любого авто и на любой бюджет.

Геннадий Денисов: «Даже в День автомобилиста главнее всего - любовь!»

Геннадий Денисов: «Даже в День автомобилиста главнее всего - любовь!»

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Геннадий Денисов пожелал всем новосибирцам любви.

- Будет любовь - все приложится: и погода будет не пасмурная, и в семье все нормально. Главное на земле - любовь. И даже в День автомобилиста любовь главнее всего! - уверен водитель.

Команда «Комсомолки», ГИБДД Новосибирска, бойцы MMA и партнер акции - компания «Родные масла»: «С Днем автомобилиста!»

Команда «Комсомолки», ГИБДД Новосибирска, бойцы MMA и партнер акции - компания «Родные масла»: «С Днем автомобилиста!»

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Все подарки и напутствия о безопасном движении розданы, не заканчивался в это утро только снег.

- Городская автоинспекция регулярно проводит на территории Новосибирска направленные на безопасность дорожного движения профилактические мероприятия по различной тематике. Надеюсь, что наша работа принесет пользу, водители прислушаются, будут более дисциплинированными, - подытожил начальник отделения организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД капитан полиции Антон Ткаченко.

Благодарим нашего партнера - компанию «Родные масла»!

Записаться на замену и диагностику технических жидкостей в сервисах «Родные масла» можно по телефону (383) 383-00-03 или на сайте rmasla.ru

Сайт: rmasla.ru

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