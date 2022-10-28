В ноябре в Новосибирске пройдут чемпионат и первенство по кудо

В Новосибирске чемпионат и первенство по кудо проводятся впервые. Фото: Министерство региональной политики НСО

5 и 6 ноября впервые в Новосибирске пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кудо.

Соревнования пройдут в рамках проекта «Кудо - путь к успеху», который реализуется с целью формирования у детей и молодежи ценностной ориентации, качества, нормы поведения гражданина и патриота своей страны, области, района, освоения общегражданских ценностей, воспитания сильного, здорового, обученного, любящего своих родителей, учителей, друзей, гордящегося своей национальностью и верой человека, способного сделать Родину процветающей и защитить ее при угрозе.

Что такое кудо? Это универсальное полноконтактное боевое единоборство, созданное в 1981 году мастером восточных единоборств Адзумой Такаси на основе его знаний о карате кекусинкай, борьбе дзюдо и тайском боксе.

Для защиты борцы используют специальную экипировку. Фото: Министерство региональной политики НСО

«КУДО: РЕАЛЬНЕЕ ТОЛЬКО ЖИЗНЬ!»

Арсенал кудо впитал в себя все виды техник, разрешенных в этих единоборствах: ударную технику руками и ногами во все части тела, включая удары коленями, локтями и даже головой, броски, болевые и удушающие приемы. Поэтому кудо нередко называют искусством реального боя. Поединки в этом виде спорта действительно очень похожи на реальную уличную схватку. На деле же они четко регламентированы правилами, а уважение к противнику, партнеру по команде, судье и тренеру в этом виде спорта превыше всего. В кудо не бывает сломанных носов, как в боксе, вывернутых ушей, как в борьбе, и других свойственных некоторым борцам травм, последствия которых остаются на всю жизнь. Травматизм нивелируется специальной экипировкой: шлем с пластиковым забралом, защита торса, рук и ног.

С 18 лет спортсмены кудо начинают выступать без какой-либо защиты, оставляя только шлем, оберегающий голову спортсмена от травм, и тонкие войлочные перчатки толщиной 3 мм. Это максимально приближает кудо к реальному поединку и отражает один из девизов: «Кудо: реальнее только жизнь». Вместо весовых категорий в кудо применяют понятие коэффициента, который определяется из суммы роста спортсмена в сантиметрах и веса в килограммах. Такой параметр объективнее и учитывает гораздо больше аспектов, влияющих на бой.

На данный момент кудо - официальный вид спорта в РФ, насчитывающий более 80 тысяч занимающихся по всей России. Сборная России по кудо - сильнейшая в мире, держит лидирующие позиции и бессменно занимает первое командное место на чемпионате мира с 2005 года.

В кудо разрешены болевые и удушающие приемы. Фото: Министерство региональной политики НСО

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕДИНОБОРСТВА В НОВОСИБИРСКЕ

Кудо в Новосибирске получило существенное развитие в последние 5 лет. Уже дважды сборная нашего региона занимала первое место в командном зачете на чемпионате СФО, благодаря чему и завоевала честь проводить данное мероприятие на своей земле. В прошлом году был поставлен своеобразный рекорд на чемпионате, проходившем в Омске: наши спортсмены смогли завоевать золото в семи категориях из восьми! На данный момент в составе сборной региона имеются чемпион России и два призера первенства России. За 5 лет интенсивного развития в Новосибирской области появились более 30 кандидатов в мастера спорта России и четыре мастера спорта России. По словам руководителя Новосибирской областной федерации, главного тренера сборной команды СФО П.В. Русиновича, успех команды обусловлен не только работой тренеров, но и всесторонней поддержкой органов власти, понимающих, что кудо - это не только боевая система, но и система воспитания спортсмена как полноценного члена общества, гражданина и патриота.

5 и 6 ноября в спорткомплексе по адресу: ул. Тюленина, 27, в бескомпромиссных поединках сойдутся бойцы из Иркутской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев! Ждем зрителей на официальное открытие 6 ноября к 13.00. Вход свободный.

Данное мероприятие проводится Новосибирским областным региональным отделением Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация кудо России» в рамках проекта «Кудо - путь к успеху» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.