Tele2 первой на рынке запустила революционный конструктор мультиподписок

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Продукт Mixx - новый для российского рынка подписок. Tele2 поддерживает интересы и образ жизни своих клиентов и делает подписку еще удобнее и выгоднее. Компания вновь подтвердила статус трендсеттера в телеком-отрасли и предложила новый формат популярного продукта. На рынке действует правило - подключая подписку, пользователь получает фиксированный набор услуг. При этом он вынужден платить за опции, которые ему не требуются. В Tele2 - другие правила: клиент при сборке подписки Mixx выбирает нужные сервисы и платит только за услуги, которые ему интересны. Абонент может полностью изменить состав подписки один раз в месяц бесплатно.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Оператор позаботился и о тех клиентах, которые не хотят самостоятельно настраивать подписку - они могут подключить готовый набор опций: S, M, L или Max. Стоимость подписки в зависимости от объема составит от 200 до 350 рублей в месяц. При первом подключении клиентам доступен бесплатный пробный период. Воспользоваться подпиской Mixx теперь могут абоненты других мобильных операторов, оплатив услугу банковской картой.

Среди привычных выгодных сервисов - видеоконтент от Wink, музыка «ВКонтакте» и дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно. Кроме того, Tele2 добавила в подписку Mixx новые возможности: онлайн-кинотеатр Premier, антивирус Kaspersky, опции для геймеров, скидки в магазинах «Лента» и Lamoda, онлайн-фитнес, круглосуточную медицинскую помощь, курсы от ведущих образовательных платформ «Лицей», «Яндекс. Практикум», «Нетология», Lectr и других.

Фото: Отдел по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2

Полный список сервисов, которые входят в линейку подписок Mixx:

• дополнительные 50 Гб интернет-трафика каждый месяц;

• сервисы оператора: безлимит в соцсетях и мессенджерах, страховка от «сгорания» остатков минут и Гб, блокировка SMS-спама и рекламы, двойная защита от нежелательного контента;

• сервисы VK Combo: музыка «ВКонтакте» без рекламы, фильмы и телеканалы от Wink, место в Облаке Mail.ru, скидки от «ЛитРес», VK Play Cloud, Skillbox, SkillFactory, «Учи.ру» и «Учи. Дома», «VK Капсула»;

• скидка на покупку техники Xiaomi;

• выгодный курс обмена минут на скидку на смартфоны Xiaomi;

• скидка 10% в магазинах «Лента» и Lamoda;

• повышенный кешбэк в программе лояльности «Больше»;

• подписка на фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Premier;

• доступ к каталогу более 200 000 электронных книг от «ЛитРес»;

• дополнительные 5% к скидке по программе «Выгодно вместе»;

• антивирус Kaspersky Internet Security на три устройства;

• скидка 7% на обучение от «Яндекс. Практикум»;

• скидка 7% на онлайн-курсы от «Нетология»;

• аудиолекции по истории, литературе, психологии и другим темам от Lectr;

• школьная программа и развивающие курсы «Лицей»;

• онлайн-тренировки для дома от FitStars;

• скидка 200 рублей на подписку на игры GamersBase Plus;

• скидка 15% на почасовые тарифы на игры от VK Play Cloud;

• участие в киберспортивных турнирах от Cyberhero;

• круглосуточная медицинская помощь онлайн от «Доктис».

Подробнее - на сайте tele2.ru.