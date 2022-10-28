Единая Россия отправила в зону СВО вещей и техники на миллиард рублей

Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» с бойцами. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России» это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую «Единая Россия» передает на фронт.

- Наряду с гуманитарной миссией и помощи мирным жителям партия все эти месяцы поддерживала военнослужащих нашей армии, народных милиций ЛДНР, добровольческие батальоны. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы, - сказал секретарь Генсовета партии.

Накануне руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин также передал 100-й бригаде коптеры и генераторы, сообщил Андрей Турчак. Он поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку.

- Сейчас сосредоточим все наши возможности на Херсонском направлении, здесь помощь необходима больше всего. Любая - от весточки из дома до беспилотника, - резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии доставили уже более 13,5 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости.

Андрей Турчак: Продолжим до дня нашей общей Победы. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

На Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них - в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи и детские досуговые центры.

С 26 сентября в общественных приемных «Единой России» в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей. Люди могут обращаться по телефону, онлайн или очно. Общественные приемные партии отрабатывают поступающие обращения в координации с Министерством обороны, органами исполнительной власти регионов. Также обрабатываются те вопросы, которые требуют системных решений, изменений в законодательство.