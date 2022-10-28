Что произошло в Новосибирске в ночь на 28 октября 2022 года: последние новости

Айнагуль Борбуевой вынесли приговор. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске Октябрьский районный суд вынес приговор по скандальному делу о краже сумки с 7 миллионами рублей. На скамье подсудимых — 44-летняя уборщица, мигрантка из Киргизии Айнагуль Борбуева. Началась эта история еще в 4 ноября прошлого года. В тот вечер новосибирский бизнесмен выпивал в ресторане отеля с другом. А после, по его словам, потерял чехол от ноутбука, в котором якобы находились 7 миллионов рублей наличными. Предприниматель уверял, что сумку он забыл на дороге. Где потом, как видно по камерам наблюдения, ее подобрала Айнагуль. Но сама женщина уверяет, что никаких денег в чехле не было: только наволочки, флешка да медицинская маска. Однако суд все же признал ее виновной и приговорил к 2, 6 годам колонии общего режима. Адвокаты Айнагуль уверены, что она стала жертвой мошеннической схемы.

Новосибирский контрактник рассказал, как спасал раненых товарищей с поля боя с осколком снаряда в руке. 25-летний Сергей Бормотов из райцентра Баган оказался в Донбассе в самый первый день спецоперации. 7 месяцев сержант был на передовой, пока не получил ранение. Это был самый тяжелый для бригады Сергея бой: 22 сентября близ села Новая Тарасовка Харьковской области. Сергей говорит, что ему повезло: ранение оказалось нетяжелым и его первым выписали из госпиталя, дали увольнительную на 30 дней. Парень вернулся в родной райцентр. Вернулся с медалью «За отвагу». Получил ее еще на передовой за то, что в другом бою разгромил технику противника.

У 48-летней учительницы русского языка и литературы Ольги Богомазовой из села Быстровка Искитимского района сгорел дом. Сама женщина в момент ЧП отдыхала в санатории и о произошедшем узнала от соседей: дом она делила с еще одной семьей. От постройки остались только обгоревшие стены: огонь уничтожил крышу, а комнаты пришлось залить водой, чтобы потушить пламя. Пока что Ольша Александровна как и ее соседи живут в местном общежитии, там им выделили комнату. Чтобы восстановить крышу дома пока не пришли холода, требуется 320 тысяч рублей. Эту сумму учительница поделила пополам с соседом, и пока что ей удалось собрать 64 тысячи. Женщине помогают односельчане и бывшие ученики.

22-летняя сирота из Новосибирска Анна Дубынина получила квартиру с долгом в полмиллиона за умерших родственников. Управляющая компания до сих пор начисляет квартплату на шестерых жильцов (троих из которых нет в живых), указывает владельцем квартиры бабушку девушки и через суд пытается взыскать с наследницы круглую сумму. Анна признается, что уже готова была бы выплатить свою часть долга, которая начислялась, пока она жила в детском доме, но оплатить задолженность за всех она не в силах. Девушка хочет продать свою долю квартиры и купить себе жилье в ипотеку, но пока что это сделать невозможно. Юристы советуют ей отправляться в суд, чтобы оспаривать судебные решения о взыскании с нее задолженности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер