ОПХ «Дары Ордынска» представило Россию в Саудовской Аравии

Выставочный стенд ОПХ «Дары Ордынска» пользовался популярностью на агровыставке в Саудовской Аравии. Фото: ООО ОПХ «Дары Ордынска»

В год 85-летия Новосибирской области овощеводческое производственное хозяйство «Дары Ордынска» сделало региону подарок: увеличило посевные площади и приняло участие в национальной экспозиции Made in Russia на выставке в Саудовской Аравии. Органической продукцией компании заинтересовались на самом высоком уровне, что открывает новые возможности для регионального сельского хозяйства.

ОДНИ ИЗ КРУПНЕЙШИХ

ОПХ «Дары Ордынска» было создано в 2009 году практически с нуля. Основатель Шакир Сулейманов восстановил прежде заброшенные земли: начал с посадки картофеля, планомерно расширяя посевные площади и ассортимент продукции. Постепенно предприятие стало одним из крупнейших производителей картофеля и овощей в Новосибирской области.

Эта «умная» машина на складах ОПХ «Дары Ордынска» сама фасует в мешки калиброванный картофель. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- В этом году мы взяли еще почти 1000 гектаров, всего с новыми землями у нас 4500 гектаров посевных площадей. На следующий год запланировали такие объемы: более 500 гектаров картофеля, 66 гектаров капусты, 61 - 62 гектара моркови, 60 гектаров свеклы, по 1 гектару кабачков, тыквы, около 8 гектаров зеленой и черной редьки, 1500 гектаров зерна и около 700 - 800 гектаров гречихи. На новые земли хотим добавить бобовые культуры, горох, чечевицу и картофель, - перечисляет главный агроном ООО ОПХ «Дары Ордынска» Александр Богданов.

лавный агроном ООО ОПХ «Дары Ордынска» Александр Богданов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Большинство овощных полей компании на искусственном поливе. Это хлопотно и затратно, зато, несмотря на засушливый год, урожай хороший, как и планировали. Склады компании заполнены отборным картофелем, морковью, свеклой, капустой.

С УВАЖЕНИЕМ К ЗЕМЛЕ

Для того чтобы добиться богатого урожая, требуются хороший севооборот, тщательная подготовка и обработка почвы, качественные сорта и оптимальные сроки посадки. Наличие удобрений, по словам главного агронома, для компании не так важно. Их вносят в пределах нормы, но основной упор делают на правильную агротехнику.

- Неспроста говорят, что даже плохая зябь лучше весенней вспашки. Мы стараемся на 100% применять зяблевую обработку почвы, наши поля уходят под зиму вспаханными. Если пахать их весной, нет накопления влаги. По весне же их боронуем, сеем, засаживаем. Земля за это благодарна и дает хороший урожай, - поделился Александр Богданов.

Созревшие коробочки гречки, выращенные компанией полностью органическим методом. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Он в ОПХ «Дары Ордынска» трудится уже 10 лет, практически с самого основания. Любит свою работу, рассказывает о ней вдумчиво, с уважением.

- Мне очень нравится работать с землей: ее не обманешь - ее нужно любить. Земле нужно внимание, понимание. Иначе ничего не получится, - уверен главный агроном.

НОВАЯ АУДИТОРИЯ И ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ

Кадры в компании берегут. Здесь сложившийся костяк опытных сотрудников, которых держат в штате и зимой. В это время они занимаются ремонтом и подготовкой техники к весенним работам. Кстати, поля обрабатывают на собственных новых тракторах и комбайнах, большинство из которых - российского и белорусского производства. Так что проблем с запчастями из-за санкций не предвидится.

Директор хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов работает на будущее: компания растет, ей нужны новые сотрудники. На собственные средства компания отремонтировала и оборудовала современную аудиторию для преподавания овощеводства открытого грунта в Новосибирском государственном аграрном университете.

Морковка ОПХ «Дары Ордынска» тоже хороша. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Нам важно, чтобы студенты знали, что овощеводство в Новосибирской области может быть успешным, и чтобы оно было привлекательным для них, - объяснил Шакир Сулейманов. - В этом году у нас проходили практику четыре студента НГАУ и аграрного колледжа. Один магистрант аграрного университета приехал к нам, работает и очень надеюсь, что останется у нас надолго.

Кроме того, компания с нового учебного года вручила сертификаты на именную стипендию троим студентам НГАУ из Ордынского района. От них ждут успешной учебы и возвращения в родные края на работу по специальности.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ»

В октябре этого года ОПХ «Дары Ордынска» участвовало в 39-й Международной сельскохозяйственной выставке SaudiArgiculture 2022 в Саудовской Аравии. Российская экспозиция стала крупнейшей за всю историю выставки. В составе российской делегации были министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, генеральный директор Российского экспертного центра Вероника Никишина, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов.

Российскую делегацию на Международной сельскохозяйственной выставке SaudiArgiculture 2022 возглавлял министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Фото: ООО ОПХ «Дары Ордынска»

Шакир Сулейманов участвовал в круглом столе, где обсуждали перспективы реализации российской органической продукции в Саудовской Аравии.

ОПХ «Дары Ордынска» выращивает гречиху органическим способом, полностью исключающим внесение в семена или почву каких-либо препаратов. Хороший урожай получают благодаря продуманным агротехническим методам. Ранней весной распахивают незасеянные участки и постоянно их культивируют: только вылез сорняк - прошлись по нему культиватором. Гречиху сеют немного позже, как только почва прогреется до 10 - 15 градусов. До этого успевают пройтись по полю культиватором несколько раз: не дают развиться сорнякам, при этом сохраняя в почве все полезные вещества.

Шакир Сулейманов (в центре): «На выставке SaudiArgiculture 2022 у нас проходили деловые переговоры каждый день!». Фото: ООО ОПХ «Дары Ордынска»

- У нас каждый день проходили деловые встречи. Компании Саудовской Аравии очень заинтересованы в наших зерновых и бобовых культурах. Считаю, что была проделана плодотворная работа, результаты которой будут видны в течение года, - поделился Шакир Сулейманов. - Наше выступление на деловом форуме всем очень понравилось. До сих пор получаем отзывы, что правильно сделали, отправив туда представителей Новосибирской области. Нашей первоочередной задачей было не ударить в грязь лицом, но в итоге все получилось гораздо лучше.