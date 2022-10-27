Почему рекламщики не променяют свою работу ни на какую другую

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

В преддверии профессионального праздника, Дня рекламиста, мы поговорили с представителями компании «Дизайнмастер», крупнейшего регионального оператора наружной рекламы в России.

О том, кто такие рекламщики, какие задачи перед ними стоят, за что они ценят свою работу и коллег, мы спросили у сотрудников различных служб нашей компании.

Мы задали несколько вопросов, чтобы узнать субъективное мнение об атмосфере и корпоративном климате, ощущении себя внутри коллектива и осознании своей роли в развитии «Дизайнмастера». Для осознанного HR-подхода, помимо аналитики, основанной на анонимных опросах, важно получать обратную связь напрямую, ведь компания состоит из личностей, уникальных и индивидуальных.

ГЛАВНОЕ - ДОВЕРИЕ

- Ценность компании складывается из нескольких факторов: крутая команда, с которой можно реализовать самые смелые планы, возможность развития и участие в интересных проектах, цифровой продукт, который ставит нашу компанию выше и сильнее многих конкурентов.

Я стремлюсь взращивать у сотрудников любовь к продукту, который они продают, и вижу хорошую работу менеджеров. Вдохновляют их высокая мотивация и желание предложить клиенту решение проблем и болей, а не впарить услуги. При постановке задач я, как руководитель, анализирую их с точки зрения пользы для бизнеса. Мне нравится изучать ситуацию на рынке и внутри компании, это позволяет подобрать верную методологию продаж для каждого города.

После того как я пришла на должность директора по продажам региона из финансового сектора, я многому научилась. В максимально сжатые сроки я погрузилась в теорию продаж, маркетинг, оценку рекламного рынка, долгосрочное и краткосрочное планирование, изучила литературу по развитию лидерства.

Я чувствую глобальную поддержку коллектива. Если бы ее не было, разве мы могли бы показывать 2 года подряд отличные результаты? Мой стиль управления - поддержка и забота о менеджерах. Авторитарность не люблю и не позволяю себе проявлять ее.

Мой руководитель верит в меня больше, чем я сама. Доверяет мне сложные задачи, указывает на точки роста - так мы совместно формируем путь развития. Таким образом, я могу проявлять самостоятельность в принятии решений без страха ошибиться. И самое главное: с моим руководителем всегда можно поговорить не только о работе - это помогает передохнуть в течение рабочего дня.

Все это можно охарактеризовать одним словом: доверие! Ничто не стимулирует работать лучше, чем это волшебное слово!

Юлия ВОДОРЕЗОВА, директор по продажам региона Восток.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

НАЙТИ ПОДХОД К КАЖДОМУ!

- Со школьных лет меня интересовало, как работают компьютерные программы. Путь в ИТ начался с изучения языков программирования на школьном уровне, но уже в университете меня затянул системный анализ. Мне нравится работать с большими данными: все кажется простым, разумным и логичным. В компанию пришла сразу после завершения обучения и вот уже 5 лет работаю в аналитическом отделе.

Мой отдел - связующее звено, главными задачами которого являются автоматизация и оптимизация процессов компании.

Когда понимаешь всю ответственность и важность своей роли в компании, видишь пользу, которую приносит твоя деятельность, появляются вдохновение и силы.

Для нас нет нерешаемых задач: любую проблему мы решаем сообща, обсуждаем, высказываемся. Мне, от природы достаточно сдержанной, пришлось развить в себе навыки коммуникации, научиться понимать манеру общения, находить подход к каждому. В этом помогают и корпоративные мероприятия. Моя любимая традиция - поздравление с днем рождения: когда собирается вся команда, создается очень теплая, домашняя атмосфера.

Ирина ПОДОЙНИЦЫНА, руководитель аналитического отдела.

НЕРАВНОДУШИЕ - ЗАЛОГ УСПЕХА!

- При выборе места работы я ориентировалась на надежность и стабильность организации. «Дизайнмастер» - лидер на своем рынке, мои коллеги - профессионалы, которые внедряют в рекламную отрасль новые технологии, цифровые продукты.

Главное в моей работе - неравнодушие, вовлеченность в процесс, умение проникнуться болью клиента. Конечно, при этом необходимо досконально знать продукт, в моем случае это онлайн-сервис для самостоятельной закупки рекламы DRON.DIGITAL.

Для того чтобы завоевать доверие рекламодателя, важно выстроить диалог, говорить о сложных вещах просто и понятно. Эмпатия, отзывчивость и позитивное мышление - вот три кита, на которые опирается работа специалиста по продажам.

А поддерживать хорошее настроение нам помогают корпоративные мероприятия. В такие моменты особенно чувствуется уважительное отношение руководства и ощущается ценность каждого сотрудника.

Наталья САВЕЛЬЕВА, специалист по продажам DRON.DIGITAL.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

ПРЕДАННОСТЬ КОМПАНИИ - ЭТО ПОНИМАНИЕ ЕЕ ИНТЕРЕСОВ

- Почти 20 лет я работаю в сфере рекламы, а в компании «Дизайнмастер» - с 2012 года в должности руководителя технической службы. В декабре 2022 года будет юбилей - 10 лет работы. Именно сотрудники технической службы обеспечивают установку рекламных конструкций, размещают статическую наружную рекламу, заботятся о внешнем виде наших конструкций, ведь это лицо компании. Есть у нас и творческие задачи: иногда требуется по заказу рекламодателя совершенствовать, дополнять конструкции. Для этого есть разносторонние специалисты: электрики, монтажники, сборщики.

Как руководитель, я обеспечиваю сотрудников спецодеждой, оборудованием, машинами, грамотно распределяю рабочую нагрузку. Если так посмотреть, любой руководитель - раб своих сотрудников. В моем понимании недопустим подход «Я - начальник, ты - дурак».

В сотрудниках ценю преданность компании. Это в первую очередь понимание интересов организации и специфики работы. Все службы - и те, кто продает рекламный эфир, и те, кто размещает, - это звенья одной цепи. Наша задача - на каждом уровне ответственно выполнить работу и не подвести компанию.

Андрей ВОРОПАЕВ, руководитель технической службы региона Новосибирск.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

«ЧЕСТНОСТЬ - ЭТО ТО, ЧТО Я ЦЕНЮ В СЕБЕ И СВОИХ СОТРУДНИКАХ»

- Свою деятельность в компании я начал с выполнения стратегических задач: ребрендинг, переупаковка продуктов, интеграция Wi-Fi-технологий. Позже мне доверили развитие нового продукта - онлайн-сервис для самостоятельной закупки наружной рекламы DRON.DIGITAL. Началась большая работа по наращиванию клиентской базы, подключению агентств, операторов, продвижению сервиса. Первые результаты вдохновили и обнадежили команду, именно тогда мы убедились: за этим - будущее! Если бы 3 года назад мне сказали, что я буду получать такой драйв от работы в сфере наружной рекламы, я рассмеялся бы. Но теперь я вижу перспективы этого инструмента, для этого есть и большой объем данных, и технологии.

Я фанатик того, что делаю. Искренне люблю то, чем занимаюсь, болею и переживаю за развитие продуктов компании. Такого же отношения я жду и от своих подчиненных. Должно быть желание выполнить задачу по максимуму, но при этом не бояться признать ошибку. Честность - то, что я ценю в себе и своих сотрудниках.

Для меня работа в компании «Дизайнмастер» - это драйв, эмоции, удовольствие от работы с увлеченными людьми, с которыми интересно и работать, и отдыхать.

Егор КРЫЛОВ, директор по маркетингу.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

САМООБРАЗОВАНИЕ - НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ

- С тех пор как я пришел в «Дизайнмастер», прошло 17 лет. За эти годы компания стала частью жизни. У меня уже был опыт работы в крупных компаниях, но такой динамики развития, как здесь, я не помню. Здесь профессиональные компетенции совершенствуются постоянно. Мир рекламы быстро развивается, появляются новые технологии и программы, новые тренды в дизайне, меняются ожидания заказчиков, их вкусы, профессионалов на рынке с каждым годом становится больше. И уровень требований к качеству макетов, задач, срокам их выполнения в компании постоянно растет. Больше всего люблю выполнять сложные, нестандартные задачи, где нужны творческий подход и знания. Такая работа увлекает на этапе реализации: изучаешь опыт коллег, ищешь свое. Поэтому непрерывный процесс самообразования давно стал привычкой и неотъемлемой частью жизни. Иначе никак. И кстати, это еще одна причина, по которой я люблю свою работу.

Артем ВАСЮТИН, дизайнер.

Фото: Оператор наружной рекламы «Дизайнмастер»

Известно, что качество работы любого механизма зависит от гармоничного взаимодействия его элементов. Это касается и работы коллектива, который должен стать одной командой с единой целью, приоритетами и стремлениями.

С дружной профессиональной командой компании «Дизайнмастер» не страшно смотреть в будущее и ставить самые амбициозные задачи!

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