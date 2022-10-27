«Дети боятся, шарахаются их»: бездомные поселились рядом с лицеем в Новосибирске

В Новосибирске бездомные поселились возле лицея и пугают детей. Фото: предоставлены героиней публикации.

В Ленинском районе Новосибирска возле девятиэтажки на улице Выставочная, 32/1 поселились бездомные. Они не шумят и в целом общаются с местными очень учтиво, но жильцы все равно жалуются на неблагополучных соседей из-за вони и крыс.

Местная жительница Татьяна иногда подкармливает двух маргиналов, обосновавшихся у нее под окнами. Одному из них больше 60 лет, второму – около 35. Татьяна рассказала КП-Новосибирск, что прогнать бездомных никак не получается.

– Если бы они поселились хотя бы за домом, не было бы никаких проблем. Просим их уйти в более укромное место. А они прям под окнами живут. Старший боится, если переселятся, он умрет, и никто его не обнаружит, – призналась КП-Новосибирск Татьяна.

В соседнем доме живет сестра старшего бездомного. Полтора года назад он вышел из тюрьмы, и родственница радушно открыла ему дверь. Однако, по словам Татьяны, бывший арестант начал дебоширить и пить. Сестра выгнала его на улицу.

– По какой статье сидел – не знаю. Но сестра его выгнала, потому что у нее маленькие внуки, и она боится за семью дочери. С конца апреля он живет у нас под окнами. Потерял паспорт, восстанавливать не хочет. Жилье у него тоже есть, и родственники предлагают помощь в обустройстве, но ему видимо больше нравится на улице, – поделилась Татьяна.

Рядом с домом расположены детский сад, школа и инженерный лицей НГТУ, что тоже часто становится причиной жалоб жильцов. Несмотря на это, с наступлением холодов к бездомному присоединился еще один. Говорит, что он с правого берега, и хочет туда переехать.

– В транспорт его не пускают, такси не везет – они же воняют. В целом безобидные, но устроили свалку. Крысы бегают, таскают еду у них, вонь стоит невыносимая. Напротив лицей стоит. Вот дети боятся, шарахаются от них, – рассказывает местная жительница.

Бездомным много раз предлагали помощь с восстановлением документов и размещением в приюте, но они отказывались.

– Сотрудники администрации Ленинского района осуществили выезд по данному адресу, была проведена беседа с данным гражданином. От социальной помощи он отказался. Далее этим вопросом должна заниматься полиция, – прокомментировали в администрации Ленинского района.

В четверг, 27 октября, к дому подъехали сотрудники полиции. В настоящий момент они опрашивают бездомных, сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

– В полицию поступило сообщение от службы скорой медицинской помощи о том, что на улице по указанному адресу находятся люди без определенного места жительства. Сотрудники патрульно-постовой службы на место прибыли, в настоящий момент опрашивают бездомных, выясняют обстоятельства произошедшего, – прокомментировали КП-Новосибирск в полиции.

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