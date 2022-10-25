Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября 2022 года могли наблюдать горожане. Фото: Евгений КОЧКИН

Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября 2022 года могли наблюдать горожане. В 2022 году это уже третье по счету затмение. В разных фазах его могли наблюдать жители западной части Сибири, где в момент Луна закрыла 86% диска Солнца. Продолжительность затмения составляла 4 часа и 4 минуты.

К счастью, сегодня погода порадовала новосибирцев ясным небом и наблюдать за астрономическим явлением горожане могли без помех. Вплоть до того момента, пока солнце не зашло. Как ранее рассказывали астрономы, наблюдать затмения при закатном солнце – очень редкая возможность, которая может выпасть раз в столетие. Кстати, для этого людям могли понадобиться только защитные очки или незасвеченная фотопленка.

В Сибири это явление было видно особенно хорошо. Фото: Евгений КОЧКИН

Лучше всего для просмотра подходили Новосибирское водохранилище, где нет засветов неба и солнце на закате не слепило. Возможно, именно из-за потока желающих посмотреть на затмение, вечерние пробки в городе достигли 7 баллов.

В момент Луна закрыла 86% диска Солнца. Фото: Новосибирский планетарий

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