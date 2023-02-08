«Пусть нам рот скотчем заклеят!»: хоккейные болельщики комментируют запрет скандировать «Славься, «Сибирь»

Болельщики более 20 лет поддерживают команду кричалкой. Фото: vk.com/hcsibir1962

Новость о том, что Континентальная хоккейная лига запретила болельщикам ХК «Сибирь» скандировать «Славься, «Сибирь» во время исполнения гимна, появилась на сайте «Спорт Экспресс». Издание сообщило, что КХЛ рекомендовала «Сибири» пресекать скандирование этой фразы из-за участившихся жалоб. Новость эта мгновенно разлетелась по СМИ и фанатским пабликам. Болельщики не понимают, зачем вводить ограничения, если фраза абсолютно безобидная. Уже более 20 лет у новосибирских фанатов такая традиция - кричать во время исполнения гимна вместо названия страны «Славься, «Сибирь».

Официально ситуацию в КХЛ пока не комментируют. Но болельщики с запретом не согласны.

- Не понимаю, как во фразе «Славься, «Сибирь» можно какой-то непатриотизм увидеть! Мы гордимся и нашей командой, и регионом, в котором живем, любим нашу страну, поэтому и скандируем эти строки, когда перед началом игры играет гимн. Такое ощущение, что кто-то на этой ситуации просто хочет пропиариться, - поделился с КП-Новосибирск фанат Дмитрий Казанцев. - Самой-то фразе «Славься, «Сибирь» более 20 лет, и никогда к ней не цеплялись! Кто ее придумал, сейчас уже никто не помнит: скорее всего, кто-то из фанатов. Другие клубы пытались это скопировать, к примеру, скандировать «Славься, «Амур», но у них это не прижилось. Это наше, сибирское! Да и сами хоккеисты, особенно новенькие, признавались, что эта фраза во время гимна их до мурашек пробирала, они понимали, как их поддерживают болельщики.

Дмитрий Казанцев (на фото справа) запрет не поддерживает. Фото: предоставлено Дмитрием КАЗАНЦЕВЫМ.

В этом сезоне команда борется за первое место в Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом». В воскресенье будет играть с магнитогорским «Металлургом», и болельщики намерены соблюсти традицию.

- Чтобы мы не скандировали «Славься, Сибирь», пусть абсолютно всем на входе рты скотчем заклеят, - говорит Дмитрий.

Юристы говорят, что болельщики, меняя слово в гимне, не нарушают Административный кодекс.

- Существует закон «О Государственном гимне Российской Федерации». В статье 9 прописано, что надругательство над гимном влечет административную ответственность. Но есть важный момент: по закону ответственность предусмотрена за нарушение порядка использования государственной символики, то есть если гимн включили, к примеру, для танца в стрип-клубе. А здесь просто заменили одно слово, ни к каким противоправным действиям не призывают. Так что никаких проблем быть не должно, - объяснил юрист Константин Зиновьев.

Но тем не менее за несоблюдение требований КХЛ может поплатиться команда.

- С точки зрения спортивного права, регламент проведения матча устанавливает КХЛ. И если произойдет прецедент, что болельщики используют запрещенную кричалку, этот случай будет рассмотрен дисциплинарными органами КХЛ. И если они сочтут, что нарушение было, то команде может грозить штраф, - предупреждает спортивный юрист Сергей Алексеев.

Будет ли ХК «Сибирь» перед игрой встречаться с болельщиками и объяснять, что из-за «Славься, «Сибирь» у клуба могут быть неприятности, пока неясно.

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