Шестиграммовые отказники и первый детеныш за 20 лет: в Новосибирском зоопарке птичий беби-бум

Осенью произошел птичий беби-бум. Фото: Новосибирский зоопарк

Этой осенью в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило у птиц настоящий беби-бум: на свет появились птенцы турако, многоцветных лорикетов и жако. Еще один малыш вылупился у пары пингвинов − Флиппа и Мими. В чем заключаются особенности ухода за пернатыми − читайте в нашем материале.

ЗАКАЛИВАНИЕ И РЫБНОЕ ПЮРЕ

1 октября на свет появился детеныш пингвинов Гумбольдта. Эти животные гнездятся на каменистых побережьях Чили и Перу в Южной Америке. Данный вид пингвинов относится к уязвимым, так как их численность постепенно сокращается. Одна из причин - изменение течений Тихого океана. Поэтому птенцов зоологи охраняют по-особому, за каждое потомство переживают. И появившегося на свет малыша выкармливают сами. Сначала пингвиненка потчевали рыбным пюре. Сейчас в его рацион вводят уже рыбное филе.

Интересно, что для птенцов пингвинов необходимы и особые климатические условия. Малышей закаливают и берегут от перегрева.

− Со второго дня их жизни мы начинаем снижать температуру в брудере, а затем и в помещении, постепенно доводя ее до отметки +19, − рассказали в зоопарке.

Малыш появился на свет 1 октября. Фото: Новосибирский зоопарк

РЕДКАЯ ПТИЧКА

Птенец турако тоже родился осенью. Это настоящая редкость для Новосибирского зоопарка. Такая птичка появилась в зверинце впервые за 20 лет!

Зоологи говорят, долгое время африканские птицы не могли создать пару в Сибири. И вот произошло чудо: турако сошлись и сделали кладку. Орнитологи и тут решили перестраховаться и забрали птенца на искусственное выкармливание.

Когда малыш вылупился, он весил всего 17 граммов. Турако давали специальный корм, также его угощали творогом с измельченными фруктами. Кормили с помощью шприца. Первое время птенец находился в брудере с подогревом. Он жил там, пока пух на его тельце не сменило перо.

Первое время птенец находился в брудере с подогревом. Фото: Новосибирский зоопарк

ПОПУГАИ-ОТКАЗНИЧКИ

У двух птенцов многоцветных лорикетов непростая история: от них отказались родители. Отца и мать снова заменили сотрудники Новосибирского зоопарка.

Лорикеты относятся к семейству попугаевых. Обитают в Новой Гвинее и Австралии. Этих птиц часто ловят из-за красивой пестрой окраски.

В столице Сибири птенцы родились в сентябре 2022 года. В этот день Новосибирск накрыло снегом, поэтому семью срочно перевели в теплый павильон. Такая встряска шокировала взрослых лорикетов, и родители отказались принимать детенышей.

Отказнички весили всего 6 граммов каждый. Бросить крох на произвол судьбы в зверинце не могли. Малышей начали выкармливать с помощью шприца специальной смесью, разведенной теплой водой.

От этих птенцов отказались родители. Фото: Новосибирский зоопарк

ШУМНАЯ ТРОЙНЯ

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило также живут три птенца жако. Этот вид распространен на территории Западной и Центральной Африки.

Попугаи невероятно шумные и энергичные. А еще они очень привязаны к своей няне − орнитологу Елене Мелешко.

- Попугаи каждый раз ее радостно приветствуют и бегут навстречу, даже если приемная мама отлучалась из комнаты ненадолго, - говорят в зоопарке.

Попугаи жако невероятно шумные и энергичные. Фото: Новосибирский зоопарк

«ДЛЯ ПТИЦ СЕЙЧАС ВЕСНА!»

Мы узнали у новосибирского биолога Алексея Яновского, с чем связан осенний беби-бум. Ведь за окном осень, а не весна…

− Многие перечисленные виды родом из Южной Африки и Австралии. Там сейчас весна. Поэтому и в зоопарке у этих видов своя привязка к фотопериоду. Речь идет о продолжительности светового дня и реакции птиц на суточный ритм, − объяснил эксперт. − Когда день равен ночи, их организм реагирует так, как будто в природе весна, а не осень. К тому же в летнике зоопарка искусственное освещение и день достаточно продолжительный.

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