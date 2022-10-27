«Вот он обрадуется!»: жительница Санкт-Петербурга ищет родню в Новосибирске, чтобы порадовать папу в юбилей

Ирина живет в Питере. Фото: предоставлено героиней публикации.

28-летняя Ирина Черненко из Санкт-Петербурга ищет родственников в Новосибирске. Найти их она хочет до 22 января, к юбилею папы. Ему исполнится 50 лет, но он нисколько не помнит, как выглядел его родной отец Сергей Петрович Черненко. По задумке любящей дочери, именно фотография ее рано ушедшего деда станет лучшим подарком к празднику. Необычной историей поисков жительница Северной столицы поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск.

ПЕРЕЕЗД В ЛЕНИНГРАД

Ирина родилась и живет вместе с семьей в Санкт-Петербурге. Но ее папа Андрей Черненко появился на свет в Сибири: в деревне Парабель Томской области. Его отец Сергей Петрович умер, когда сын был еще крошкой. Молодая вдова Анна переехала с ребенком в Ленинград. Перед переездом все семейные снимки отправила родственникам, чтобы не бередить душу. Так и получилось, что в семейном архиве Черненко нет фотографий деда.

- Папа рассказал мне, что никогда не видел своего отца, даже на снимках. Ему очень хотелось бы иметь фото в семейном альбоме, - поделилась с КП-Новосибирск Ирина Черненко, дочь Андрея Черненко. - Поэтому я решила: к его юбилею разыщу родню из Сибири и попрошу те самые снимки, которые отправляла бабуля.

НОВОСИБИРСКИЙ СЛЕД

Жена разыскиваемого Анна Черненко сама родилась в Новосибирске. И позже, уже после переезда в Ленинград, она частенько ездила с сыном к своим родственникам. Сама бабушка сейчас неохотно делится информацией, родне сложно выудить хоть что-то. Но сам Андрей Черненко помнит, что гостил со своей мамой у дядюшки по линии бабушки в Новосибирске, в доме на улице Дуси Ковальчук.

- Проблема в том, что никто не помнит номер дома. Мы знаем, что дядю звали Евгений, а его маму - бабушка Нюра. Это все. Вот найти бы их потомков. А может, дядя Женя еще жив… Может, у них сохранились какие-то снимки Сергея Петровича, моего деда, - рассуждает Ирина Черненко.

Есть еще одна зацепка, которая ведет в другой регион. В архиве семьи есть открытка от некой Светланы Петровны Черненко. Она поздравляла Анну с днем рождения сына Андрея.

Открытка для Андрея Черненко. Фото: предоставлено героиней публикации.

- Мы полагаем, что это родная сестра моего деда и именно ей бабушка должна была отправить снимки умершего супруга. На открытке указан адрес: Красноярский край, город Канск. Но улицы, которая указана, уже не существует, поэтому я пока не знаю, как выйти на родственников с той стороны, - говорит Ирина.

Сейчас дочь Андрея, начавшая поиски, сама по воле случая попала в Новосибирск. Она находится здесь по учебе до конца недели. Это отличная возможность прогуляться по улице Дуси Ковальчук. Понятно, что перспектив случайно встретить нужного человека практически никаких, но вдруг кто-то из наших читателей откликнется?

Если вы что-то знаете о родственниках семьи Черненко, свяжитесь, пожалуйста, с редакцией по телефону 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер