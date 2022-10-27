«Взрывчатка есть? А если найду?»: один день из жизни пса, работающего в Новосибирском метро

Вы только посмотрите на этого пса. Фото: Анна ПАШАГИНА

Его униформа - поводок, ошейник и намордник. Вместо трудовой книжки - ветпаспорт, а Трудовой кодекс - команды хозяина. Амур - бельгийская овчарка малинуа, он 4 года стоит на страже порядка в Новосибирском метрополитене. Корреспондент КП-Новосибирск познакомилась с псом и его хозяином и узнала, как проходит рабочий день напарников.

ЛЕГКООБУЧАЕМЫЙ И БЕССТРАШНЫЙ

Обученные собаки в метро не редкость - с ними подземку патрулируют разные службы контроля. Сегодня мы встретились с особенным экземпляром - пес по кличке Амур натаскан на поиск взрывчатки. Спецагент по антитеррору патрулирует две ветки в течение суток, рядом с ним его верный напарник - Сергей Голик, он же директор кинологического центра имени ефрейтора Е. Зайцева, с которым у метрополитена заключен договор. Там предоставляют кинологов и собак, которые работают по своему узкому профилю.

Амуру 4 года. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Пес заточен на поиск взрывчатки. На платформах уделяем внимание закуткам, в целях профилактики обследуем боксы, где выдают посылки из интернет-магазинов. Также у Амура есть перерыв на отдых, - рассказал КП-Новосибирск Сергей Голиков.

Во время разговора пес спокойно сидит рядом с хозяином и смотрит на него. В глазах читается непонимание: почему поводок с намордником надели, а работать не идем?

Кинолог с псом совершают обход станции. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Амур живет в центре вместе с другими собаками. Он прекрасно понимает, что идет на службу, когда на него надевают поводок, ошейник и намордник. Пес сразу же переключается и настраивается на рабочий лад, - продолжает хозяин пса.

Сергей и Амур на дежурстве. Фото: Анна ПАШАГИНА

Рабочий день пса начинается в 8 часов утра и длится до полуночи. В течение дня Амур вместе с хозяином ездит по станциям и проверяет порядок. После вместе с контролерами досматривает сумки пассажиров. Ну, точнее, обнюхивает.

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Амур обнюхивает сумки пассажиров метро. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Бельгийские овчарки - одни из самых работоспособных собак, легкообучаемые и бесстрашные. Любая другая может испугаться шума в час пик в метро, а они спокойны и сосредоточенны, - объяснил выбор породы кинолог.

Всего на смены в подземку выходят пять собак центра. Амур - подменная единица, работает один или два раза в месяц.

С ХОЗЯИНОМ - ДОМАШНИЙ ПЕСИК

Смотришь на Амура, а там одни кожа да кости. Спрашиваем у хозяина: «Совсем не кормите?»

- Это самый распространенный вопрос. Нет, Амур ест два раза в день, питается сухим кормом. Он ел его с детства. Перед сменами пес не завтракает - не хочет, - говорит мужчина. - Не смотрите, что он такой поджарый. У бельгийских овчарок малинуа такая конституция тела. Они все худощавые. Зимой - да, они могут набрать вес.

Пес никогда не отходит от Сергея. Фото: Анна ПАШАГИНА

За хорошую работу вкусняшку Амур не получит, но знает, что в конце рабочего дня его ждут любовь и ласка. Он встает в полный рост перед хозяином и начинает ластиться, как домашний песик. Рука сама тянется почесать его за ухом, но попытка погладить служебную овчарку заканчивается провалом. Амур не подпускает к себе никого, кроме хозяина. Все в целях безопасности.

Пес без ума от своего хозяина. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Еще одна особенность в том, что бельгийская овчарка может с вами играть, а через 5 минут укусить, потому что подумала, что от вас исходит угроза, - добавляет Сергей Голиков.

Так что, увидев, красивого пса малинуа в метро, не стоит умиляться и пробовать заигрывать. Знайте: он за вами следит.

Амур внимательно смотрит на людей. Фото: Анна ПАШАГИНА

По «Трудовому кодексу» Амур будет служить еще 4 года. Когда ему стукнет 8 лет, нужно будет пройти медосмотр, и тогда станет ясно, продлится его служба в метро или же он отправится на заслуженную пенсию.

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