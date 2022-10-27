«Огонь тушил мой бывший ученик»: под Новосибирском у одинокой учительницы сгорел дом

Ольге Александровне после пожара помогают ученики. Фото: личный архив.

Беда случилась у 48-летней учительницы русского языка и литературы Ольги Богомазовой из села Быстровка Искитимского района. Педагогу, которая 30 лет заботилась о детях, сейчас самой нужна помощь: у нее сгорел дом. О ЧП Ольга Александровна рассказала КП-Новосибирск.

«ЛЮДИ СТУЧАЛИ В ОКНА, ДУМАЛИ - Я ВНУТРИ»

Учительница жила в частном доме на двух хозяев: две комнаты, кухня - никаких особых излишеств. Да они и не нужны были Ольге Александровне - она жила одна, детей и мужа у нее нет.

- Через стену от меня поселилась семья участкового с маленьким ребенком: они недавно переехали в наше село из Дагестана, - рассказала КП-Новосибирск Ольга Богомазова. - У них и случилось замыкание проводки: пожар начался поздно вечером, в 22.47.

Ольги Александровны в тот момент дома не было: она отдыхала в санатории.

- Путевку выделили от района - я должна была побыть там 14 дней. В школе отнеслись с пониманием - скорректировали расписание. Я радовалась, думала, отдохну со спокойной душой, - продолжает педагог.

Одним из тех, кто тушил пожар, был ученик Ольги Александровны. Фото: личный архив.

О том, что дом полыхает, учительница узнала от соседки - та ей позвонила. Педагог тут же помчалась домой.

- В пожарной бригаде, которая тушила мой дом, оказался мой бывший ученик. Вот он испугался, подумал, что я в доме, говорил: «Нужно спасать Ольгу Александровну». Люди стучались в мои окна. Спасибо всем, кто за меня так переживал, - благодарит преподаватель.

НУЖНО СДЕЛАТЬ КРЫШУ ДО СНЕГОПАДА

Сейчас от дома Ольги Александровны остались только обгоревшие стены: огонь уничтожил крышу, комнаты пришлось залить водой, чтобы потушить пламя.

- Вся мебель, которая у меня была, сгорела. Хорошо, что теплые вещи я хранила у родителей, поэтому хотя бы одежда у меня на холода есть, - говорит учительница. - Документы у меня были с собой в санатории, восстанавливать их не придется.

В доме надо срочно восстанавливать крышу. Фото: личный архив.

Пока Ольгу Александровну, как и ее соседей, поселили во временное жилье - комнату в местном общежитии. Чтобы восстановить крышу дома, нужно 320 тысяч рублей: во столько обойдутся железо, утеплитель и сами работы.

- Эту сумму с соседом-участковым мы поделили пополам: нужно все успеть собрать и сделать крышу до того, как начнутся снегопады, - добавляет Ольга Александровна. Она очень благодарна ученикам, которые не бросили в беде: - Ученица, которая живет в Петербурге, позвонила, сказала, что знает о пожаре, и перевела 5 тысяч. Меня все это трогает до слез. Откликнулись и местная администрация, и мои коллеги - никто не прошел мимо.

Пока педагогу удалось собрать 64 тысячи рублей. Если вы хотите помочь Ольге Александровне, связаться с ней можно по тел. 8-913-748-30-12.

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