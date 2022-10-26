Деньги спускаешь в унитаз: астролог назвала пять вещей, которые мешают разбогатеть

Астролог рассказала, какие вещи влияют на богатство в доме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если вы работаете сутками напролет, а богатство все не приходит — то, возможно, причина кроется в обстановке вашей квартиры? Новосибирский астролог Елена Альмах рассказала, как «утеканию» богатства могут поспособствовать зеркала, кухонная утварь и даже сочетание цветов.

Топ-5 вещей в доме, которые притягивают бедность:

КРАСНО-ЧЕРНЫЕ ВЕЩИ

— Сочетание красно-черных тонов в доме, где бы то ни было, может негативно влиять на материальное благополучие. Это цветовое сочетания Скорпиона, а он является противоположностью накоплений.

ОТКРЫТАЯ КРЫШКА УНИТАЗА

— Открытая крышка у унитаза, как и открытая дверь в туалет тоже могут утягивать деньги из дома. Потому что это работает как некая прорва, которая все сметает.

ЗЕРКАЛО НАПРОТИВ ВХОДА

— Еще нельзя ставить зеркало напротив входной двери. Так материальная энергия будет приходить и уходить в никуда, потому что зеркала ее поглощают.

КАПАЮЩИЕ КРАНЫ

— Когда из таких кранов постоянно утекает вода, вместе с ней утекают и доходы. Поэтому сантехнику лучше починить. А вот статичная вода, например, как в аквариуме с рыбками, наоборот будет притягивать в дом деньги.

ОСТРЫЕ ПРЕДМЕТЫ

— Конечно, это не значит, что из дома надо убрать вообще все острое. К примеру, те же кухонные ножи, которые есть у всех дома, конечно же никуда не деть. Но вот хранить их лучше острием вниз. Ну, или если они висят у вас на магнитной подложке, то сделать так, чтобы острие не было направлено ни на кого из людей.

Ко всем своим советам Елена Альмах добавляет, что эти рекомендации очень обобщенные. И чтобы создать дома по-настоящему подходящую вам обстановку, нужно исходить из ваших личных характеристик. Кроме того, ни один, даже самый стоящий совет, не будет работать, если человек сам не приложит достаточно усилий для того, чтобы чего-то добиться и разбогатеть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер