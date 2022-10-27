Что произошло в Новосибирске в ночь на 27 октября 2022 года: последние новости

Падение ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» сняли новосибирцы. Фото: «АСТ-54»

Новосибирцы заметили в небе странный светящийся объект. Оказалось, что местные жители стали свидетелями падения ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а». Ее запустили с грузовым кораблем «Прогресс МС-21». Ракета-носитель доставит на МКС более двух тысяч килограммов грузов, среди которых – продукты питания, питьевая вода и одежда для космонавтов.

В России выявили два новых варианта коронавируса. Речь идет о BQ.1 и BQ.1.1, последний из них является производным от варианта «Омикрон» и назван «Цербером». Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что штаммы появились в Западной Европе и США еще несколько месяцев назад, но вот для России они новые. Эксперт отметил, что в России пока нет вакцины, эффективной против этих вариантов коронавируса.

В Новосибирске 25 миллионов рублей направят на поддержку мобилизованных. Депутаты горсовета уже одобрили эту инициативу. 15 миллионов пойдут на соцподдержку семей участников СВО, оставшиеся 10 – на закупку необходимого оборудования для военнослужащих. Поправки в городской бюджет приняли в первом чтении на сессии Совета депутатов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал сроки завершения частичной мобилизации в регионе. По его словам, задача будет выполнена до конца текущей недели. При этом запись в ряды добровольцев будет осуществляться и дальше.

В Новосибирске 44-летняя уборщица из Киргизии, обвиняемая в краже сумки с 7 миллионами, выступила с последним словом. Женщина умоляла отпустить ее домой и заявляла, что она не виновата. По словам мигрантки, сумка изначально была пустой, никаких денег, тем более миллионов, в ней не было. Приговор уборщице огласят 27 октября.

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