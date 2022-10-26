Народная программа ЕР: в бюджете ожидается рост социальных расходов в следующем году

Андрей Панфёров, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Новосибирской области, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» (в центре). Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

По сообщению сайта «Единой России» несмотря на то, что главный финансовый документ страны формируется в непростых условиях, приоритеты «Единой России» остаются неизменными - соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны, заявил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. Оно было посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.

- Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата, - сообщил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что перед «Единой Россией» стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны.

- Речь идёт об инфраструктурных проектах, восстановлении инфраструктуры, предоставлении господдержки предпринимателям. Прошу руководителей федеральных органов исполнительной власти ускорить работу на новых территориях. Руководители не так давно созданных региональных отделений «Единой России» тоже пусть включаются в эту работу, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Также Председатель партии напомнил, что серьёзного внимания требует организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областям.

- Это - регионы России. На них нужно распространить действие нашего главного предвыборного документа. Для этого в федеральном бюджете требуется предусмотреть необходимое финансирование. Работа по подготовке дополнений к народной программе ведется рабочей группой под руководством Андрея Анатольевича Турчака, - сказал он, подчеркнув, что при реализации народной программы во главу угла ставятся интересы граждан, их безопасность и благополучие.

В свою очередь, секретарь Генсовета Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму.

- Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идёт о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры, - сказал он.

По словам Андрея Турчака, ключевая задача «Единой России» - чтобы продолжением строчек в бюджете стали новые детские сады, школы, инфраструктура, дорожные объекты и жильё в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Он также отметил, что в народной программе появится новый раздел, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.

- На рассмотрении рабочей группы находятся 92 предложения по дополнению программы. В том числе, часть предложений, которые касаются поправок в бюджет ко второму чтению. Эта работа будет завершена ко второму чтению и до 1 декабря мы представим предложения по корректировке народной программы, - сообщил Андрей Турчак.

Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, все социальные обязательства получили необходимые объёмы финансирования в проекте бюджета на 2023-2025 годы. Это касается как реализации уже действующих мер поддержки, так и новых.

- Маткапитал на первого ребёнка составит 589 тысяч рублей. Предусмотрена индексация пенсий на 4,8%. С учётом внеплановой индексации общий размер страховой пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Проиндексированы все необходимые пособия, - рассказал министр.

Также будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14275 рублей. Предусмотрено и увеличении МРОТ – он составит 16242 рубля. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 миллионов работников.

- Правительство подготовило предложения по установлению универсального ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам. На поддержку нуждающихся семей с детьми будет направлено более 3,5 триллиона рублей. Расширяется программа по поддержке и долговременному уходу за гражданами пожилого возраста, - подчеркнул Антон Силуанов.

Говоря о финансировании народной программы «Единой России» в проекте бюджета, координатор направления «Финансовое обеспечение исполнения программы», председатель комитета Госдумы Андрей Макаров отметил, что это - один из приоритетов документа.

- На её (народной программы. – прим.) реализацию в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах – по 3 триллиона, - напомнил он.

Отдельно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение обороноспособности и безопасности, в том числе - социальных гарантий военным.

- Здесь и социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, и главное - их семьи сегодня. Все средства заложены, - подчеркнул Андрей Макаров.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить также формированию технологического суверенитета, выделив в бюджете на это необходимые средства.

- Мы прошли все государственные программы по всем видам промышленности, по вопросам строительства, здравоохранения, социальным и так далее, все эти вопросы, эти средства в проект бюджета на сегодняшний день заложены, - сообщил Андрей Макаров.

Он отдельно отметил, что проект федерального бюджета на 2023-2025 годы стал лучшим, который можно было сформировать в текущей ситуации. Ко второму чтению в нём будут доработаны вопросы выделения средств на благоустройство территорий Дальнего Востока в соответствии с поручениями Президента, поддержки села, здравоохранения и другие.

Андрей Панфёров: Продолжится финансирование программ капремонта школ и модернизации первичного звена здравоохранения. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Андрей Панфёров, руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании Новосибирской области, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» отметил:

- Параметры бюджета обсуждаются на комитетах с участием глав профильных министерств. Отслеживаем, как в бюджете следующего года отражены расходы на реализацию ключевых направлений народной программы партии.

На заседаниях фракции вносим предложения по уточнению данных или увеличению бюджетных ассигнований на какое-то направление. Это особенно важно в связи с обстоятельствами, которые сейчас складываются.

Безусловно, в бюджете будут предусмотрены расходы, связанные с соцподдержкой населения, расходы на повышение оплаты труда в бюджетной сфере, на поддержку семей с детьми, в том числе мобилизованных граждан. Продолжится финансирование программ капремонта школ и модернизации первичного звена здравоохранения.

Члены фракции делают упор на газификацию, некоторые районы области остро в ней нуждаются. Мы отлично понимаем, что газификация сейчас - это государственная задача, в полном объеме она должна быть выполнена к 2030 году. Мы все заинтересованы в этом - с приходом газа предприятия получат второе дыхание, районы - толчок к развитию.

Также будем инициировать увеличение финансирования программы «Чистая вода» - для обеспечения жителей сельской местности чистой питьевой водой необходима реконструкция коммунальных систем, очистных сооружений.

По итогам заседания программной комиссии «Единой России» оформлено поручение фракции партии в Госдуме о консолидированной поддержке проекта бюджета на 2023-2025 годы в ходе его первого чтения, которое состоится 26 октября.

Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ. Участие в формировании программного документа в 2021 году приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было получить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.