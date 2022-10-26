Что произошло в Новосибирске в ночь на 26 октября 2022 года: последние новости

У кошек, которых держали женщины, инфекция, похоже на кальцивироз, есть признаки кошачьего коронавируса. Фото: предоставлено Ульяной Вараксиной.

Кошачий концлагерь устроили две жительницы Бердска в квартире на окраине города. Пенсионерка и её сноха заманивали котов: подбирали с улицы, воровали домашних, тех, что были на самовыгуле. Оказываясь за дверью захламленной квартиры, животные попадали в ад. Их, больных, замученных, полумёртвых, оттуда вызволили волонтёры.

В одном из поселков Мошковского района произошло ЧП. Несколько местных жителей купили спирт, отравились и умерли за один вечер. Причем сколько точно человек умерло неизвестно. В местной больнице рассказали о смерти как минимум 3 человека. Жители поселка уверяют, что трупов больше. В СК же официально сообщили о гибели только двух человек.

Екатерина и Андрей Елгины - гармоничная пара. Вместе больше 10 лет. Но даже среди знакомых мало кто знает, как настойчиво и упорно Катя завоевывала сердце избранника. Ради него девушка поборола аквафобию, научилась играть на гитаре, выучила все песни Басты и даже стать голосом супермаркета, чтобы ее возлюбленный слышал ее каждый раз, когда туда заходит.

В Первомайском районе школьник вместе с матерью набросились на инвалида и избили его. По словам 33-летнего пострадавшего, драка произошла из-за личной неприязни. Он хорошо знаком с родителями школьника. Те в свое время подтрунивали над ним и издевались. Теперь же эстафету взял их 14-летний сын.

Мужчину, жестоко избившего девушку на остановке «Бердское шоссе», оштрафовали на 15 тысяч рублей. Таким наказанием отделался сибиряк, который уволок 18-летнюю девушку за остановку и там принялся избивать и снимать одежду. Пострадавшей чудом удалось вырваться и запрыгнуть в подъехавший к остановке автобус.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер