«Отбивались палками, матерились»: волонтеры вызволили 35 замученных кошек из квартиры пенсионерки под Новосибирском

У кошек, которых держали женщины, инфекция, похоже на кальцивироз, есть признаки кошачьего коронавируса. Фото: предоставлено Ульяной Вараксиной.

Кошачий концлагерь устроили две жительницы Бердска в квартире на окраине города. Пенсионерка и её сноха заманивали котов: подбирали с улицы, воровали домашних, тех, что были на самовыгуле. Оказываясь за дверью захламленной квартиры, животные попадали в ад. Их, больных, замученных, полумёртвых, оттуда вызволили волонтёры. Об этом они рассказали КП-Новосибирск.

– Сама бабушка, хозяйка квартиры, на улицу не выходила. Кошек подбирала её сноха. На окне жилья этих женщин зоозащитники часто замечали котов, фотографировали, размещали в нашей рубрике: «Кошка за окном». Делали это для того, чтобы хозяева могли опознать своих пропавших животных. Недавно выставляли фото кошки, и одна женщина узнала своего питомца, – рассказала КП-Новосибирск волонтер Ульяна Вараксина. – Женщина написала заявление в полицию. После чего в квартиру к живодеркам пришли и волонтеры, и правоохранители. Те встретили их агрессивно: кидались с палками на волонтеров, били их, матерились. Вели себя очень агрессивно. Одному волонтеру расцарапали лицо. Кошек отдавать не хотели, выгоняли непрошенных гостей. С виду эти женщины непьющие, но понятно же, что у них не порядок с головой!

У кошек после пережитого ада истощение и расстройство психики. Фото: предоставлено Ульяной Вараксиной.

Из зловонной квартиры сибирячек волонтеры забрали 35 кошек. Часть из них отправили в Первый городской приют Новосибирска. Некоторых – распределили между волонтёрами. Все кошки, которых удалось забрать, в ужасном состоянии. Все животные измучены и больны. Всем им нужна помощь.

– У кошек, которых держали женщины, инфекция, похоже на кальцивироз, есть признаки кошачьего коронавируса. У многих вытекли глаза, у большинства глазницы залиты гноем, кошкам грозит слепота. Шерсть у всех грязная, скатанная. Это и из-за санитарии, в которых их держали, и из-за недостатка питания. Непонятно, чем кормили животных. Они все – кожа да кости! – добавила Ульяна.

По словам волонтера, женщины собирают кошек не в первый раз. Некоторых они забирают к себе даже через объявления. У них уже неоднократно изымали измученных животных.

– Полтора года назад забирали у бабушки кошек, тоже около 35, еще раньше забирали около 50-ти. Каждый раз животные в плачевном состоянии. У всех психическое расстройство. Здесь страдают не только кошки, но и соседи этих женщин. В квартире ведь страшенная вонь, антисанитария. При этом управы на мучительниц пока нет, – вздыхает Ульяна.

Волонтёры переживают, что подобное повторится. Они говорят, что намерены обратиться в суд, чтобы там запретили женщинам устраивать в квартире такие зверинцы.

Кошкам, которых забрали из концлагеря, нужна помощь. Им требуются заботливые руки и финансовая помощь на лечение. Если вы готовы помочь животным, позвоните по номеру Ульяны – 8-906-996-96-39.

У многих кошек загноились или вытекли глаза. Фото: предоставлено Ульяной Вараксиной.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Ситуацию КП-Новосибирск прокомментировала юрист Марина Пьянкова. По мнению эксперта, соседям странных женщин нужно обратиться с заявлениями в несколько инстанций:

– Есть статья 7.21 КоАП «Порча жилых помещений или использование их не по назначению». В связи с чем, жильцам нужно написать заявление в УК, в котором прописать нарушения. Написать в Роспотребнадзор и в ГЖИ. В заявлениях необходимо детально прописать, что именно жильцов не устраивает, что причиняет дискомфорт. Жалобу лучше подавать коллективно. В случае получения отказа, нужно обращаться в суд. Соседкам грозит штраф, кроме того, они могут даже лишиться квартиры, если выявленные нарушения подтвердятся. Также жильцам можно обратиться с заявлением в прокуратуру, учитывая, что женщины постоянно устраивают в своей квартире антисанитарию, – пояснила Марина Пьянкова.

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