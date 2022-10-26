В пресс-центре «Комсомольская правда» пройдет круглый стол по профилактике производственного травматизма и состоянию охраны труда в Новосибирской области

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

27 октября в 15.00 в пресс-центре Издательского дома «Комсомольская правда» - Новосибирск» (ул. Советская, 64) состоится круглый стол на тему «Профилактика производственного травматизма и состояние охраны труда в Новосибирской области».

Представители Новосибирского отделения Фонда социального страхования, эксперты в области охраны труда и здоровья обсудят вопросы профилактики производственного травматизма, проанализируют материалы расследований уже произошедших несчастных случаев на рабочем месте и расскажут о комплексе мер, принимаемых для предотвращения подобных случаев в будущем. А крупные работодатели поделятся передовыми практиками по предупреждению и контролю профзаболеваний.

Участники круглого стола

- Ирина Владимировна Цоль, исполняющий обязанности управляющего ГУ - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

- Александр Сергеевич Косов, исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Новосибирской области

- Ирина Ивановна Дмитриенко, начальник управления труда министерства труда и социального развития Новосибирской области

- Лариса Владимировна Цыбулевская, председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области

- Любовь Анатольевна Шпагина, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой госпитальной терапии с профессиональной патологией НГМА, профпатолог, главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2» города Новосибирска

- Маргарита Владимировна Шворень, начальник отдела страхования профессиональных рисков ГУ - Новосибирского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

- Наталья Анатольевна Роор, руководитель Центра мониторинга здоровья - заместитель директора по социальному развитию и медицинскому обеспечению Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь»

- Юлия Александровна Трунькина, начальник отдела охраны труда Акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь»

Аккредитация для СМИ проводится по электронной почте g.ponomaryova@phkp.ru и тел. +7-913-728-47-68

Также, уважаемые читатели, вы можете заранее - до 12.00 27 октября - передать интересующие вас вопросы по электронной почте g.ponomaryova@phkp.ru или в WhatsApp по номеру телефона +7-913-728-47-68.

Будет вестись прямая трансляция круглого стола.