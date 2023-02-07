Что произошло в Новосибирске в ночь на 7 февраля 2023 года: последние новости

Сообщаем главные новости Новосибирска.

‌В Новосибирске в начале лета прошлого года 12-летний Артем вместе с младшим братом и другими ребятами играли на улице. В какой-то момент брат Артема оказался без обуви: один из мальчишек отобрал у него кроссовок и закинул в трансформаторную будку. Артем полез за ним, даже не догадываясь, что может серьезно пострадать. Мальчик принял опасный объект за сарай, получил сильнейший удар током и чудом выжил.

Житель Новосибирска Андрей Трухин решил привлечь внимание блогера Елены Блиновской, позиционирующей себя как «исполнительница желаний» россиян. Для этого мужчина сжег комплект настольной игры «Путь желаний», которую Блиновская продает фанатам аж за 135 тысяч рублей.

‌Рекордное количество новых школ откроют в Новосибирской области. 10 школ откроются в Новосибирске, еще четыре школы появятся в области.

‌Суд посадил на 2 года неудачливого жулика, которого кот сдал своим хозяевам. Вор вместе с подельником пытался украсть 35 кг меди на сумму более 12 тысяч рублей, но тут кот вовремя вмешался со своим мяуканьем.

‌Новосибирцы в феврале нашли клеща на собаке. Клещ сидел на одной из собак, прибившихся к рабочим на производстве в Калининском районе.

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