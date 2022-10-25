Новосибирцы обнаружили подпольный детский садик в многоэтажке

Детский сад на первом этаже. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск

В редакцию КП-Новосибирск поступил звонок от жительницы Новосибирска. Она просит проверить, что за частный детский сад открылся в доме на улице Семьи Шамшиных.

- Там нет опознавательных знаков, детских площадок - тоже. Это что, подпольный садик? - задается вопросом женщина.

Корреспондент КП-Новосибирск попыталась разобраться, что это за заведение и насколько оно законно.

«ОСОБЕННО ЛЮБИМ МАЛЕНЬКИХ»

Дистанционно удалось выяснить совсем немного. В соцсетях активной рекламы нет - только группа с кратким описанием учреждения.

- Наш частный детский сад - это замечательная команда талантливых, веселых, красивых и увлеченных людей, которые занимают вакансии педагогов и очень любят малышей. Всех-всех, но особенно - самых маленьких. Принимаем детей от 8 месяцев, - написано на странице.

У сада нет таблички. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск

Забиваем в поисковике название сада, вылетает информация: «Больше не работает», хотя в 2GIS организация есть и даже график работы указан - с 7.30 до 19.00. Отзывы в интернете 50/50: как хорошие, так и плохие.

Многие жильцы дома оказались вообще не в курсе, что на первом этаже находится садик.

ЗВОНОК В САД

Корреспондент КП-Новосибирск позвонила в детский сад под видом мамы двухлетней девочки. Легенда такая: хочу пристроить ребенка.

- Я всегда всем родителям отправляю памятку. Там прописаны документы, необходимые для поступления в сад. Плюс ко всему потребуются документы человека, с которым будет заключен договор, - рассказала КП-Новосибирск директор детского сада.

- А сколько стоит посещение?

- 8 тысяч рублей в месяц. Если пропуск по вашим личным причинам или же по болезни ребенка, перерасчета не будет. Чтобы вы могли заранее ознакомиться с договором, отправлю вам его в электронном варианте.

В саду открыты окна. Фото: предоставлено читателями КП-Новосибирск

Интересный момент: в разделе «Цена договоров и порядок расчетов» написано, что час пребывания стоит 200 рублей. Включаем калькулятор. Сад работает 12 часов, умножаем на 200 - 2400 за день. Помножим еще на 5 рабочих дней - 12 тысяч за неделю. А тут за месяц всего 8 тысяч. Нестыковка.

- 200 рублей за час - это если вы ребенка забираете после 19.00, так называемая продленка, - пояснила директор, которая также является и воспитателем. По-видимому, никакой команды, о которой говорится в объявлении, нет.

В группе 22 человека. Все дети разновозрастные - от 1,6 года до 6 лет. Как утверждает наша собеседница, она играет с ними весь день, но предупреждает: «развивашек» нет, только музыка, и то иногда. Прогулок тоже нет.

- Почему не гуляете? Негде? А лицензия у вас есть?

- Ну, у нас не совсем детский сад, а больше центр по уходу и присмотру за детьми. Родители привели детей, я за ними присмотрела, и их вечером забрали. Поэтому гулять нам не обязательно. Лицензию имеют по городу всего несколько частных садов. Там просто прописано, что они имеют право на образовательную деятельность.

В высланном договоре на оказание услуг в качестве юрлица указано конкретное ИП. Мы нашли информацию о его деятельности в открытых источниках, оказалось - оно ликвидировано.

С соответствующим вопросом: «Это что, вообще незаконно?» - вновь обратились к директору-воспитателю. Она объяснила, что это из-за личных моментов с бывшим мужем и так будет до конца года.

- В январе уже все вернется на свои места, - заверила женщина.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Михаилу Спиридонову. Оказалось, принимать детей без «детсадовской» лицензии можно, но вообще заниматься бизнесом без документов, естественно, нет. Только вот штраф за это невысокий.

- С точки зрения закона, существуют две формы работы подобных учреждений: осуществление только присмотра и ухода за детьми и осуществление образовательной деятельности. Второе - это уже полноценный детсад. Для первых не предусмотрено обязательное лицензирование, для вторых лицензия необходима. В любом случае данные учреждения могут быть проверены органами Роспотребнадзора, прокуратуры на предмет соответствия деятельности нормам законодательства. Если же у владельца бизнеса нет вообще зарегистрированного юрлица, то такие действия могут подпадать под санкцию статьи 14.1 КОАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации». Нарушение влечет штраф в размере от 500 до 2000 рублей, - прокомментировал КП-Новосибирск Михаил Спиридонов, юрист.

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