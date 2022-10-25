«Я 4 года его добивалась!»: девушка стала голосом супермаркета, чтобы влюбить рядом живущего парня

Пара воспитывает сына. Фото: Борис ДЬЯКОВ

Екатерина и Андрей Елгины - гармоничная пара. Вместе больше 10 лет, их сыну сейчас 6. Но даже среди знакомых мало кто знает, как настойчиво и упорно Катя завоевывала сердце избранника. Девушка изменила себя ради того, чтобы понравиться будущему мужу. Путь к сердцу Андрея лежал не просто через желудок. Девушке пришлось побороть аквафобию, научиться играть на гитаре, выучить все песни Басты и даже стать голосом супермаркета, чтобы ее возлюбленный слышал ее каждый раз, когда туда заходит, и думал: «О-о-о, что-то родное». О том, на что способны влюбленные девушки, - в материале КП-Новосибирск.

НАЧАЛА СЛУШАТЬ РЭП И СПИЛИЛА НОГТИ

Екатерина и Андрей познакомились на свадьбе у друзей. Мужчина приехал в Кемерово из Новосибирска, девушка же жила в этом городе.

- У меня в голове был образ идеального мужчины. Он должен был быть умным, душой компании, одного роста со мной. Ну, чтобы все на него смотрели и говорили, что мой мужчина - самый лучший. В Андрее я все это разглядела и влюбилась. Я вроде тоже ему понравилась. После свадьбы друзей мы начали общение, но через пару дней мне дали от ворот поворот, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Елгина. - Я же впала в депрессию, плакала.

Как потом узнала наша героиня, Андрей за пару дней до свадьбы расстался с девушкой. Она была похожа на Катю, и звали ее точно так же. Чтобы не бередить душу, парень решил сделать паузу.

Прорыдав несколько недель, Екатерина взяла себя в руки и пошла в атаку. Она решила во что бы то ни стало завоевать сердце избранника. На помощь пришли соцсети. Девушка начала изучать музыкальные вкусы возлюбленного.

- Я помню, почти жила на его странице, изучала все музыкальные группы. Андрей любил рэп. Я особо музыкой не увлекалась, но выучила все песни Басты и Касты. Начала следить за их творчеством и биографией, чтобы в случае необходимости поддержать разговор на эту тему, - продолжает женщина. - Помню, регулярно выкладывала на своей странице новые треки его любимых исполнителей. Сработало. Он начал спрашивать: «Ты что, слушаешь эту музыку?»

Екатерина научилась играть на гитаре. Фото: предоставлено Екатериной Елгиной

Чтобы еще больше понравиться Андрею, Екатерина решила научиться играть на гитаре. Любовь требует жертв, и наша героиня пожертвовала ради мужчины длинными ногтями, ведь с ними было неудобно перебирать струны.

- Я научилась играть на гитаре ради него. Стирала пальцы в кровь, но училась. Мы из разных городов, но у нас были общие друзья, и организовать совместный выезд на природу было несложно. Мне было так важно на каком-нибудь вечере у костра взять гитару, сыграть на ней и спеть. Когда я это сделала, Андрей открыл глаза шире, - говорит кемеровчанка. - Я тогда спела песню Виктора Цоя «Когда моя девушка больна». Помню, очень разнервничалась и сбивалась.

БОЯЛАСЬ ВОДЫ 13 ЛЕТ

Андрей оказался крепким орешком. Только Бастой и Цоем его было не взять. Екатерина перешла к следующей стадии: устроилась работать туда же, где работал Андрей. Новосибирец подрабатывал инструктором в парусной школе в городе Белово, выезжал туда в командировки. План идеальный, но… Екатерина боялась воды.

- Я не умела плавать. Когда мне было 12 лет, я чуть не утонула, меня даже откачивали. И вот в 25 лет пошла учиться на вожатую, чтобы работать в этом лагере и параллельно изучала, как кататься на вейкборде. Все потому, что Андрей катался на доске, - признается ведущая.

Собрав силу воли в кулак, Екатерина взглянула в глаза своему страху и преодолела его. Вот что делает с людьми любовь! Однако план отчасти потерпел фиаско: когда Катя устроилась в школу, Андрей оттуда уволился.

- Я все равно осталась там работать. Благодаря этому познакомилась с потрясающими людьми, работала с детьми. Плюс ко всему у нас появились общие знакомые, и мы стали пересекаться на каких-то праздниках. Я начала входить в круг общения Андрея, - объясняет Екатерина.

ГОЛОС В СУПЕРМАРКЕТЕ

С момента начала операции по завоеванию сердца прошло 1,5 года. Андрей с Екатериной начали переписываться. Катя поняла, что курс выбран верный, и продолжила действовать в том же направлении.

Эту фотографию Екатерина поставила на аватарку в соцсетях. Теперь она висит у них дома на стене. Фото: предоставлено Екатериной Елгиной

- Как-то раз мы ехали с подругами из Томска, и я увидела название деревни - Елгино. У Андрея такая же фамилия. Я попросила девочек остановиться, сфотографировалась под указателем и выложила в соцсети с подписью: «Елгино - лучшее место на свете». Андрей мне тогда написал: «Разбираешься», - улыбается женщина.

Екатерина начала использовать маленькие женские хитрости. Она приезжала в Новосибирск и просилась к Андрею переночевать под предлогом, что опоздала на автобус. Они тогда уже были хорошими знакомыми, и парень пускал девушку с ночевкой.

- Я помню, всегда заходила в «Быстроном», покупала продукты и готовила Андрею что-то вкусное. Однажды услышала голос, который рассказывает об акциях на курицу, кофе и другие продукты, но значения не придала, - вспоминает Екатерина.

Екатерина работала на радио. Фото: предоставлено Екатериной Елгиной

Девушка на тот момент работала на радио и озвучивала рекламные ролики на студии звукозаписи. Как-то раз она зашла к звукорежиссеру и услышала, как делают озвучку для «Быстронома». Екатерина начала умолять директора записать для супермаркета ее голос. Сначала ей отказывали, но после пошли на уступки.

- Я помню, как Андрей написал мне, что заходит в магазин и слышит мой голос. Он сказал, что такое ощущение, что я везде, - поделилась с КП-Новосибирск женщина.

ВЗЯТИЕ БАСТИОНА

4 года Екатерина завоевывала сердце Андрея. Парень даже пробовал встречаться с другой девушкой, но ничего не вышло. В итоге он понял, что Катя - его судьба.

- Как он позже признался, чувствовал от меня бешеную поддержку и веру в него. Андрей понял, что это очень важно. Мы начали встречаться в январе 2013 года, а в апреле он признался мне в любви на своем дне рождения, - добавляет Екатерина. - Я тоже наконец-то призналась ему в своих чувствах и расплакалась.

Екатерина добилась своего. Фото: Степан АРТЕМОВ

Екатерина переехала из Кемерово в Новосибирск. После влюбленные сыграли свадьбу, и у них родился сын.

Молодые люди сошлись через 4 года после знакомства. Фото: предоставлено Екатериной Елгиной

- Любовь - это великая вещь. Нельзя отпустить человека, если ты его любишь. Это чувство можно и нужно проявлять, ведь из этого может получиться счастливая семья! - подводит итог Екатерина.

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