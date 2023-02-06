Что произошло в Новосибирске в ночь на 6 февраля: последние новости

Многодетная мама раскрыла подробности развода. Фото: Оксана Усова

Многодетная мать Оксана Усова раскрыла шокирующие подробности развода. Напомним, что «Комсомолка» много раз рассказывала о женщине. У Оксаны 10 детей, но это не помешало ей похудеть, вести блог, воспитывать ребятишек и бороться с онкологией у одной из дочерей.

В интервью с режиссером документального кино Еленой Погребжинской Оксана рассказала о причинах развода.

Муж поднял на нее руку, когда она была беременна 10 ребенком.

- Ударил, я упала на живот. У меня открылось кровотечение. Старший сын вместе с реаниматологами выносили меня на руках. Счет шел на минуты. Я тогда приняла большую дозу кровоостанавливающих и меня довезли до больницы, - рассказала Оксана Усова в интервью.

Москвичка пожаловалась на новосибирского хирурга. Женщина сделала у него подтяжку груди, но была шокирована последствиями. Через пару недель после операции из швов начала сочиться желтая жидкость. После грудь «вытекла» и впала во внутрь.

Военные из зоны СВО увидели родных по видеосвязи. Кадры с мероприятия опубликовало Минобороны РФ. Бойцы были рады увидеться со своими женами, родителями и, конечно, детьми.

Президент России Владимир Путин может открыть новый терминал в аэропорту «Толмачево». По предварительной информации, мероприятие пройдет через телемост. В пресс-службе аэропорта, уточнили, что такой информации у них нет.

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