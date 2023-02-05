Что произошло в Новосибирске в ночь на 5 февраля 2023 года: последние новости

Сообщаем последние новости Новосибирска. Фото: Предоставлено мамой школьника.

В Новосибирске возле школы №212 двое взрослых избили шестиклассника. Родители школьника переживают: ребенок перенес две операции на сердце, как бы после побоев не появились опасные осложнения. Они считают, что на их сына напали родители других учеников.

Кировский районный суд Новосибирска отправил под стражу директора МКУ «Кировское» Юрия Гринчука до 30 марта 2023 года. Гринчук подозревается в получении взятки.

Таксист Роман Скорин, который спас пенсионерку от мошенников, нашел друга, с которым не виделся 15 лет. История Романа Скорина после публикации в КП-Новосибирск облетела все социальные сети. После такой популярности на Романа вышел старый товарищ.

Грустная овчарка, которая несколько дней каталась в одиночестве на трамвае в Новосибирске, нашла новый дом. Сначала новая хозяйка, заводчица овчарок, взяла собаку на передержку, но потом решила оставить.

С новой рабочей неделей в город вернутся снегопады и похолодание до -27 градусов. Снег будет идти до 9 февраля.

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